“Colossus”: cincuenta minutos, cincuenta bailarines y una propuesta hipnótica

A principios del mes pasado, y luego de un año, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín volvió a presentar una obra en la sala Martín Coronado, la de mayor tamaño de esa gran fábrica de producción escénica del circuito público porteño. Aquella vez fue con el estreno de Folia, propuesta dirigida por Mourad Merzouki, un bailarín de hip hop y coreógrafo francés que proviene del circo. Este mes, la noche del jueves, será el turno del segundo estreno de la temporada internacional para esta compañía, Colossus, de la coreógrafa australiana Stephanie Lake, con música de Robin Fox. Allí estará nuevamente en escena el grupo que dirigen Andrea Chinetti y Diego Poblete junto con egresados del Taller de Danza, a cargo de Norma Binaghi y Damián Malvacio.

La bailarina Manuela Suárez Poch, integrante del Ballet Contemporáneo, en una de las secuencias de esta obra que se estrena el jueves y que estará en cartel hasta fin de mes Mark Gambino

Tal vez, en estos 45 años de vida, sea la primera vez que esta prestigiosa compañía presenta una propuesta coreográfica con tantos intérpretes en escena. Es que, desde el jueves y hasta fin de mes, durante 50 minutos habrá 50 bailarines en la sala principal del San Martín. “De la oscuridad emerge una masa vertiginosa de cuerpos palpitantes. El tira y afloja de la humanidad está encarnado en esta agitada aglomeración de vida, pero ¿puede una multitud ser más que la suma de sus partes? A medida que complejos patrones ondulan a través de la avalancha de figuras, un solo movimiento gatilla una reacción en cadena traccionando el frágil conjunto del caos al orden. Este fascinante e hipnótico trabajo de danza explora las relaciones entre el individuo y el colectivo, el esfuerzo solitario y la unión festiva, con un elenco de 50 bailarines moviéndose como si fueran uno solo”, apunta la información de prensa que da cuenta de este trabajo que hizo su primera temporada en 2018 en el Arts Centre Melbourne, con aplausos de pie y excelentes críticas. La revista Time Out Melbourne la definió como una pieza “conmovedora, inquietante y totalmente inolvidable”. En Sídney dijeron que era “absolutamente impactante desde el punto de vista de su alcance y su inventiva: ese tipo de obras que te dejan mudo”. Y cuando pasó por París, Les Échos sostuvo que se trataba de un verdadero “himno a la vida”.

Stephanie Lake es una multipremiada coreógrafa y bailarina que dirige artísticamente la Stephanie Lake Company. Sus obras han sido presentadas en Asia, Europa y América (de hecho, hace dos años una obra suya fue programada en el sur de Chile). “Que es una de nuestras mejores y más frescas coreógrafas es indudable. Su trabajo es siempre provocativo y envolvente, y actúa para forjar nuevas relaciones entre el espectador y el bailarín. Ya sea que esté trabajando con un par de bailarines, un puñado o con este numeroso elenco, Lake sabe cómo crear un movimiento inventivo y accesible”, afirmó un medio australiano cuando Colossus se programó de local.

Stephanie Lake es una figura destacada de la danza contemporánea australiana Mark Gambino

En verdad, Lake nació en Canadá, en una zona rural dominada por el hielo. Mientras sus compañeros se calzaban sus primeras zapatillas de punta, ella patinaba. Antes de que cumpliera diez años, su familia se mudó a Tasmania, isla que forma parte del estado australiano. Allí comenzó a tomar clases de baile y, a dos años de años de estar instalada allí, ya formaba parte de una compañía juvenil. “La danza clásica es una técnica muy particular. A mí me interesa más la invención del movimiento, la creación de nuevas vías de movimiento y la danza en diferentes contextos. El ballet tiene una conexión con la tradición y la historia, pero mi pasión está puesta en la danza contemporánea”, sostuvo hace unos años en un reportaje. Su camino por la formación formal tuvo lo suyo. Alguna vez reprobó ballet en el Victorian College of the Arts pero, con esfuerzo, tuvo su título. El trabajo independiente dio lugar a comisiones e invitaciones. Con el paso del tiempo, desde Oceanía se proyectó a los grandes escenarios del mundo. De hecho, casi en simultáneo a las funciones de Colossus en Buenos Aires se estará realizando la gira The Australian Ballet con otra creación que lleva su firma.

Para agendar

Colossus, de la coreógrafa australiana Stephanie Lake, por el Ballet Contemporáneo del San Martín y por egresados Taller de Danza.

Funciones: de jueves a sábados, a las 20; y domingos, a las 17 (excepto el 9 de julio, feriado nacional).

Localidades: desde 2.200 pesos.

Teatro San Martín, Corrientes 1530.