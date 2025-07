Danza con chicos: colgados o en puntas de pie, cuatro planes que abren la puerta a nuevos públicos

La cartelera de espectáculos de las vacaciones de invierno es, como siempre en Buenos Aires, una góndola cargada de atractivos títulos, con marquesinas de colores y sonoras promociones. Vale la pena detenerse a pensar cuál es la mejor experiencia, adónde llevar a los chicos esta vez. La danza está presente en muchísimas propuestas musicales y teatrales, desde la céntrica y comercial avenida Corrientes hasta la sala independiente de un barrio, y tiene reservado su protagonismo en un puñado de títulos recomendados.

En tono de comedia, con una trama que depara aventuras, persecuciones y una inversión de roles que es el quid de la cuestión, Sancho Panza aventuras en La Mancha adapta el Quijote cervantino al público infantil en el escenario del Teatro Colón. De manera que, además de una entretenida forma de acercarse al ballet, es una inmejorable oportunidad para ir con los chicos a conocer (o reencontrarse con) la magnífica sala y disfrutar de un espectáculo con alumnos de la carrera de danza del Instituto Superior de Arte y la Orquesta Académica, además de artistas profesionales.

Detrás de la idea y la dirección de esta obra está Leonardo Reale, bailarín del Ballet Estable, coreógrafo y maestro de baile, con una creación a la medida del ciclo Colón para Niños. Conocedor del repertorio, bailó muchas veces en el celebérrimo Don Quijote, cuya partitura arreglada también está aquí, con dirección musical de Diego Censabella.

Ahora Reale vuelve a escena en su teatro, que no pisa desde aquella Cenicienta del italiano Renato Zanella. “Luego de mi operación de columna, y con la pandemia y mi reciente enfermedad, estuve bastante alejado de los escenarios. Pero todo cambió el año pasado cuando Julio Bocca me convocó para la creación de una obra para la familia en el Colón -cuenta-. Eso se dio a pocas semanas de la operación que tenía que hacerme de un tumor cancerígeno. Su confianza me dio el impulso que necesitaba para volver a mi casa artística y hacerlo con todo: como bailarín, coreógrafo, dramaturgo y director escénico”, dice en la previa, ya que será Sancho Panza por partida doble, primero con el Ballet Estable en las funciones que comienzan el próximo jueves, y luego en su versión infantil Sancho Panza aventuras en La Mancha.

De modo que, con el antihéroe en el frente de la odisea, el escudero sale a conquistar La Mancha y busca, a su vez, quedarse con el corazón de Teresa (que encarna Maricel De Mitri), la panadera del pueblo, y convertirse en un valiente torero capaz de enfrentarse al famoso Don Bravo (Vagram Ambartsumian). Con el infaltable Quijote en su nuevo papel de ladero, entre otros pintorescos personajes asumen un rol destacado Juan Lorenzo, un tabernero gruñón; Ginés, un travieso mendigo; y Farruca, la gitana misteriosa (interpretada por Margarita Fernández) que le pondrá el toque mágico al cuento.

Reale tiene experiencia previa en obras de ballet para chicos y también, desde el año pasado, como autor de Elax y Sandy: La Odisea de los Animales, espectáculo para la primera infancia que hará su segunda temporada estas vacaciones en el Teatro Border, donde también canta y baila.

Sancho Panza aventuras en La Mancha tiene funciones programadas el 29 y 31 de julio y 1, 2 de agosto, a las 16, y el 3 de agosto, a las 11. Las entradas, desde $8500, están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171.

Una historia volada

Gregorio imaginario abre el juego de la danza aérea a los más chicos. La obra, para dos intérpretes “colgados” (Amanda Berrueco y Gastón Santos), está especialmente recomendada para deambuladores en edad prescolar, y durante las vacaciones de invierno hará sus últimas funciones en el Galpón FACE de Parque Patricios.

En este escenario las voces aparecen para darle protagonismo a la amistad y la existencia de un ser invisible. “La primera imagen que me apareció fue la de una especie de calesita aérea. Quería que la obra empezara ahí: dos amigos girando y jugando suspendidos en el aire, y que en ese girar el juego y los personajes se vayan transformando”, recordaba la coreógrafa y directora Ana Armas en una reciente nota de LA NACION sobre trabajos que usan arneses y sogas para crear universos fantásticos.

La historia es así: a Amanda lo que más le gusta es hamacarse y bailar. A veces se lamenta por ser la única niña de la casa, y porque los adultos están tan ocupados ¿Qué puede hacer para no aburrirse? Así es como le da vida a Gregorio, su amigo imaginario; quien según parece bajó de la luna y sabe moverse mejor por el aire que por la tierra. Son el uno para el otro. Pero ¿qué pasará con Gregorio cuando Amanda crezca?

Gregorio imaginario se presentará los sábados 19 y 26 de julio y 2 de agosto, a las 19, y los domingos 20 y 27 de julio y 3 de agosto, a las 17, en Dean Funes 2142. Entradas, $15000 (con descuentos por packs familiares; menores de 2 años no pagan entrada).

Cascanueces en invierno

Como en el hemisferio norte, El Cascanueces acá también se ve con frío. Al menos esta versión, instalada en la cartelera invernal de la Ciudad Cultural Konex desde hace varios años, aunque cada vez con una nueva vuelta de tuerca. Por eso, no importa si ya la vieron antes o no, los chicos vuelven a elegirla cada temporada: en el último informe de espectadores de Aadet (la asociación dedicada a la actividad teatral y musical a nivel nacional), la obra figura en el top five de lo infantiles con más éxito de taquilla.

Con la responsabilidad de continuar en la misión que desde comienzos de los años 90 emprenden los ciclos Vamos a la Música y Vamos al Ballet, el Konex en alianza con la Asociación Arte y Cultura, adaptaron el clásico de Tchaikovsky. Esta metamorfosis 2025 sobre la concepción de Juan Lavanga vuelve a potenciarse con la coreografía de Emanuel Abruzzo, que ya había trabajado de la mano del Buenos Aires Ballet Juvenil de Federico Fernández en la reposición de la historia de Navidad que incluye mapping, animaciones en 3D, efectos de sonido en vivo y muñecos gigantes.

El Cascanueces para chicos en el Konex Gentileza Antonio Fresco

“Justamente pensando en las nuevas generaciones es que surgieron las adaptaciones que fuimos haciendo -cuenta Abruzzo-. Si fuese una criatura yendo a ver un espectáculo de ballet por primera vez, ¿que me gustaría encontrar sobre el escenario? Con ese pensamiento como motor, fuimos armando con el equipo creativo cada elemento que se desarrolla en escena, desde la coreografía, el guion y vestuarios hasta las imágenes que se visualizan en la pantalla y el trabajo de mapping que ayuda a la ambientación de cada escena. Es como crear el espectáculo para el niño interno que tenemos cada uno de nosotros”.

Tras incorporar pasos de hip hop y urbano, la última osadía de Abruzzo -que hace unas semanas hizo una incursión en el rol del padrino mágico Drosselmeyer- fue suprimir los pas de deux, esos dúos centrales en el ballet original. El resultado no hace más que demostrar que, junto con la partitura, el cuento (narrado por una abuela inmejorable) se mantiene inquebrantable y conquista a los chicos de pe a pa.

El Cascanueces sube la temperatura de las mañanas en la sala grande de la Ciudad Cultural Konex y es una invitación abierta a partir de los 4 años. Los viernes, sábados y domingos de vacaciones, a las 11, en Sarmiento 3131. Entradas, desde $15000.

Contagiar a los más jóvenes

El domingo 3 de agosto en la sala mayor del Palacio Libertad volverá a realizarse la gala de ballet Repatriados, que reúne en el país a bailarines argentinos que integran algunas de las mejores compañías del mundo. Tras su debut en 2024, no quedan dudas de que este encuentro es una invitación para los más jóvenes a contagiarse de la inspiración que significa ver en escena el talento de otros que llegaron lejos con su danza. Es, entonces, un evento súper recomendado para adolescentes.

Como novedad, además del show preparado en doble función (a las 16 y a las 20), algunos de los “repatriados 2025” ofrecerán clases magistrales gratuitas para estudiantes a partir de los 14 años, de nivel intermedio de danza clásica o contemporánea. De esta manera, la cúpula del ex Palacio de Correos funcionará como un salón del viernes 1° al miércoles 6 de agosto. Para anotarse en los horarios que impartirá Paloma Livellara, Luciana Croatto, Emilia Peredo Aguirre, Joaquín Crespo, Lucas Erni y Matías Oberlin, hay que inscribirse con el formulario de este enalce.

Gala de Repatriados, que ayer se dio en dos funciones en el CCK. Carlos Villamayor

Con pasta de productor desde chico, Patricio Di Stabile dirige el espectáculo con su socio, Erni, en Sincasco. Repatriados tendrá en su segunda edición algunos regresos (como Bárbara Brigatti) y un elenco renovado que vuelve a casa desde Estados Unidos, Alemania, España, Eslovaquia, Portugal y Uruguay, al que se sumarán también Lucio Vidal, Luana Brunetti Mattion, Francisco Schilereff y Lucía Giménez. Además, participará un grupo de “futuros repatriados”, es decir, un semillero que está actualmente formándose en el exterior, como Leonel Galeppi López y Abril Marcucci en París, Elena Barbieri en Nápoles, Guillermo Rolutti y Mia Parmigiano en Hamburgo.