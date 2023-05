La bailarina Maricel De Mitri vuelve al escenario en una gala de Buenos Aires Ballet

escuchar

La función de Buenos Aires Ballet (BAB) de hoy no es una gala más: es el regreso de una primera figura que hizo una importante trayectoria en el Teatro Colón, hasta que una lesión interrumpió ese derrotero de 25 años, cuando estaba cerca del final. Después fue directora, maestra (¡y qué valiosa su labor!); no detuvo el movimiento. Pero esta noche volverá a salir a bailar en un escenario grande y, por eso, el sentimiento -también para el público- es como el de un regreso. “Mi relación con la danza no se cortó nunca: mutan las formas, estás más o menos expuesta –dice Maricel De Mitri–. No sentí la falta de una despedida; sí extrañé estar en escena”.

Será con un fragmento de una obra del coreógrafo Carlos Trunsky que De Mitri cumplirá este deseo. “Tuve la suerte de tener cerca a Federico [Fernández, director de BAB] y decirle un día: si se me ocurre hacer algo chiquito, ¿tengo lugar en tus funciones? La respuesta fue estimulante y cuando supe la posibilidad de estar en un teatro como el Avenida, apreté los dientes y dije : ¡Voy!”.

Entre La Bella Durmiente y piezas más neoclásicas y de jazz, llegarán entonces estos emotivos Tangos ausentes que en versión completa se estrenaron en 2011 en la ex Biblioteca Nacional de la calle México y que al año siguiente tuvieron funciones en la sala Hasta Trilce. Originalmente, la obra tenía a Haydée Schvartz al piano (”es una colección de músicas de grandes compositores, en general contemporáneos, inspirados en “el tango”); para esta breve reposición de unos doce minutos se contará con una grabación.

El programa de la gala

El regreso de Buenos Aires Ballet a su segunda temporada en el Teatro Avenida será hoy, a las 21. El telón se abrirá con una suite del 3°acto de La Bella Durmiente, interpretada por bailarines de la compañía del Teatro Colón y del Argentino de La Plata (Beatriz Boos, Milagros Niveyro, Romina Panelo, Romina García, Mora Capasso, David Gómez y Emanuel Gómez). Además de Tangos Ausentes se verá Claroscuro y The return of Ulysses, por Sofía Menteguiaga Schmidt y Jiva Velázquez, acompañados por la mezzosoprano Alejandra Malvino; Elegante soport (con Julieta Zabalza y David Goméz) y Rosary sonata duo , coreografía de Emanuel Abruzzo, con Romina Panelo y Emanuel Gómez.

Para agendar

Buenos Aires Ballet. Hoy, a las 21, en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo 1222. Entradas en @ticketekar y en la boletería del lugar; Club LA NACION, 2x1.

