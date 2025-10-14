La danza se pone la camiseta de la paz

Este jueves regresa Danzar por la Paz, la gala a beneficio de UNICEF que reúne a compañías de ballet, danza contemporánea, tango y folklore para bailar en favor del futuro de los chicos. El contexto no es para pasar por alto: los informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dicen que los niños y niñas de la actualidad están expuestos a un medio ambiente más impredecible y peligroso que ninguna generación anterior. ¿Qué puede hacer la danza frente a ese panorama?

“La paz se construye en lo cotidiano: en el buen trato, en tender una mano, en acompañar a los jóvenes a cumplir sus sueños y en mostrar, con el ejemplo, que cuando estamos unidos, lo imposible se vuelve posible”, sostiene el bailarín y coreógrafo Leonardo Reale, director de la asociación que hace veinte años da continuidad a este espectáculo benéfico. Además de producir la gala y hacer la curaduría de las obras, Reale este año también participará como coreógrafo con algunos fragmentos de Sancho Panza, Aventuras en La Mancha interpretada por bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón y la Compañía Juvenil de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Este año, Reale regresó a los escenarios como intérprete y se encontró con Sancho Panza por partida doble. “Volver al escenario del Teatro Colón fue un momento lleno de emociones y superación. Encarné a Sancho Panza junto al Ballet Estable en Don Quijote, y al mismo tiempo con mi nuevo ballet infantil, en el que además de bailar de Sancho Panza, estuve a cargo de la dramaturgia, coreografía y dirección – cuenta Reale–. La propuesta llegó de la mano de Julio Bocca, en un momento difícil de mi vida, sólo unas semanas antes de la cirugía de un tumor cancerígeno. Crear sana. ¡Y yo entré a la sala de operaciones creando mi ballet Sancho Panza!”

En la Gala de este jueves en el Teatro Coliseo se presentarán los campeones mundiales de Tango Escenario 2025, Leandro Bojko y Micaela García, con Kicho, de Piazzolla, la obra que los coronó. “Y tendremos tres estrenos mundiales: Dichosos los ojos, de Anabella Tuliano con el Grupo Cadabra, Ghosting Love, de Luciana Croatto y Joaquín Crespo Lopes, y El olvido, también de Tuliano, por el talentoso Leonel Galeppi López, una promesa a sus 13 años.

Además, participarán el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín con un fragmento de Hasta siempre, de Analía González, y la Compañía Folklórica La Biaba con Mi bohemio andar.

Como en todas la ediciones de Danzar por la Paz, lo recaudado se destinará al apoyo de los programas que UNICEF desarrolla en Argentina. “Trabajamos cada día para que todas las niñas, niños y adolescentes puedan crecer en entornos que les garanticen sus derechos, con acceso a educación de calidad, salud, protección y oportunidades para desarrollar su máximo potencial –sostiene Martín Giménez Rébora, de UNICEF Argentina–. A lo largo de cuatro décadas en el país, acompañamos procesos que buscan mejorar la vida de las infancias, especialmente aquellas que enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad”.

En el segundo semestre de 2024, la mitad de los niños, niñas y adolescentes de Argentina eran pobres y de ese porcentaje un 12,0% experimentaban pobreza crónica, aquella que se caracteriza por su persistencia en el tiempo y atraviesa generaciones. “Hoy, los desafíos siguen siendo profundos: muchas chicas y chicos necesitan con urgencia condiciones que les permitan crecer sanos, protegidos y con posibilidades reales de construir su futuro –sigue Giménez Rébora–. Por eso, seguimos comprometidos con el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y con la promoción de la solidaridad como valor fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa”.

¿Es posible avanzar en ese sentido? No todas las cifras imaginan un futuro distópico. Según las previsiones del Estado Mundial de la Infancia, en el año 2050 la desigualdad de género, ocupará un lugar menos destacado que hoy en día, en la vida de los chicos. Y por eso hay que seguir construyendo un futuro mejor, con proyectos colectivos e inclusivos. Y allí estará la danza porque, como dijo el activista por la paz y la no violencia, Martin Luther King “Aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi manzano”.

Para agendar

20ª edición de Danzar por la Paz. Jueves 16 de octubre, a las 20.30, en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Entradas desde $8000 en Ticketek o en boleterías del teatro.