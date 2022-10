Let´s dance: un Big Bang explosiona en la ciudad de Buenos Aires con festivales, estrenos y regresos

escuchar

Después de tiempos complejos, que hicieron que la actividad coreográfica mutara hacia formas híbridas, los creadores de danza contemporánea se convierten en protagonistas de la escena porteña. A falta de uno, dos festivales encienden sus motores en los próximos días. No hay que esperar: hoy mismo se inaugura una nueva edición del Festival Buenos Aires Danza Contemporánea, que organiza el gobierno porteño hasta el jueves de la semana próxima, con la participación de unos 150 artistas locales e internacionales, en 18 sedes se la ciudad.

La apertura de la programación nacional será en el Cultural San Martín con Stand By, de Mariana Bellotto, y cerrará el jueves, en el mismo lugar, cuando los bailarines y coreógrafos Carlos Casella y Gustavo Lesgart, figuras claves del mítico grupo El Descueve -de la misma generación de Bellotto y otros tantos participantes de esta agenda-, presenten Eclipse. Negra y Ardiente, obra con la que se proponen evocar un trabajo que estrenaron hace doce años, con música de Diego Vainer. En lo que hace a la programación internacional, el punto de partida será también hoy, a las 21, en Centro Cultural 25 de Mayo. La sala de Villa Urquiza recibirá Sokdo (Velocity), propuesta de la compañía coreana Modern Dance Table, que combina la danza tradicional de ese país con el movimiento contemporáneo. En ella intervienen ocho bailarines impulsados por los sonidos rítmicos de la música Ajaeng, instrumento de cuerda típico, interpretado en vivo. Esa franja de actividades se cerrará el martes con la perfomance PRIVATE: Wear a mask when you talk to me, que explora la identidad de género. El espectáculo es una creación de la artista suiza Alexandra Bachzetsis, quien había visitado ya Buenos Aires para el FIBA. “Como una suerte de Big Bang la danza explosionará generando diferentes universos esparcidos por toda la ciudad, un sistema que orbita alrededor del movimiento y su diversidad como eje ordenador”, sostiene la directora artística de este encuentro, la coreógrafa y docente Roxana Grinstein.

De Canadá llega "Deluxe", un híbrido entre danza y performance creado por un artista formado en los circuitos de arte queer de Toronto, Londres, Ámsterdam y Nueva York

La programación internacional de Buenos Aires Danza Contemporánea incluye Recurrent Measures Deluxe, híbrido entre danza y performance que se apoya en la música de The Younger Lovers y en los vestuarios originales del diseñador mexicano Antonio Ortega. El montaje es una creación del canadiense George Stamos, quien se formó en los circuitos de arte queer de Toronto, Londres, Ámsterdam y Nueva York. De Italia, el bailarín y coreógrafo Marco D’Agostin presentará Avalanche, un dúo danzado junto a Teresa Silva. La franja internacional se completa Virtual Ghost, de Kesha Raithatha, una pieza en la que la artista británica intervendrá audiovisualmente los paisajes y edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al cual se podrá acceder también desde la página Vivamos Cultura, donde se puede consultar toda la cartelera del festival.

✍️​ #DIARIOS es una residencia de creación e intercambio internacional a cargo del artista italiano @Marco_DAgostin en el marco del Festival Buenos Aires Danza Contemporánea pic.twitter.com/0NCzWFLKBM — Teatro Coliseo (@teatro_coliseo) October 25, 2022

En lo que hace a la selección nacional, conviven estrenos con reposiciones y búsquedas coreográficas muy diversas en estilos y generaciones. Iván Haidar, creador de neto corte experimental, presentará ¿Cómo las cosas llegaron allí? mientras que Pablo Rotemberg, referente en el mapa de la danza contemporánea local, regresará con Lecture on nothing, propuesta que había tenido su primera versión cuando el streaming era la norma y saltó al vivo en el último FIBA. Las bailarinas Bárbara Hang, Mariana Montepagano, Margarita Molfino y Alina Marinelli mostrarán la performance La gravedad del encuentro, en la que 45 piedras son las otras verdaderas protagonistas; del festival también forma parte Bailar, bailar, una obra interpretada por adultos mayores dirigida por Virginia Rossi y Damián Malvacio.

"Pablo Rotemberg: Lecture on Nothing" una conferencia performática que parte de la reflexión sobre algunas de sus obras, su recorrido como coreógrafo y la experiencia de la pandemia

El Festival se expenderá en una veintena de salas públicas y alternativas. Mientras Melina Seldes y Bruno Catalano presenten Nothing to Hide en Planta Inclán, de Parque Patricios, Leonardo Gatto hará M.A.P.A en Área 623, de Balvanera; o Julieta Rodríguez Grumberg estrenará MATKA en Usina del Arte en La Boca.

Una serie de trabajos fueron pensados para el espacio urbano, estrenos que tendrán lugar en el jardín del Museo Sívori y en la terraza del Buenos Aires Museo (BAM). Y, como sucedió en ediciones anteriores, para generar un efecto sorpresa en el espectador desprevenido surgirán intervenciones a cargo de Germán Fonzalida y Silvina Grinberg, entre otros.

Como es costumbre en este festival –cuya última edición fue en 2018–, las reflexiones ligadas a la misma disciplina encuentran espacio en el mapa curatorial. Edgardo Mercado presentará la conferencia performática Macho varón masculino / documentos sobre danza y masculinidad, mañana y el domingo, en la Usina. La crítica Laura Chertkoff moderará el conversatorio sobre los recuerdos del ciclo Danza Abierta, para el que fueron convocadas Vivian Luz y Margarita Bali. Y Yamil Ostrovsky coordinará una mesa sobre la Amigos de la Danza, un rescate para dar a conocer la asociación a las nuevas generaciones, con Silvia Kaehler, Beba González Toledo, Alicia Sanguinetti y Oscar Araiz.

En todos los casos, Vivamos Cultura concentra la hoja ruta virtual del festival. Las entradas son gratuitas, con reserva previa hasta agotar localidades.

Termina uno y comienza el otro

Cuando el jueves 3 de noviembre culmine el Buenos Aires Danza Contemporánea, en el Centro Cultural Recoleta se iniciará el FIDIC: Festival Internacional de Danza COCOA, entidad que nuclea a coreógrafos contemporáneos, que cumple 25 años. Participarán aquí unas 22 obras, 5 para espacios escénicos y 7 para sitios no convencionales, que convivirán con 23 propuestas de videodanza que podrán verse en un ciclo curado por Carla Berdichevsky, en el Cine de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes.

Hasta el 8 de noviembre se podrán ver propuestas de Brenda Angiel (presidenta de la entidad), Facunda Rivara, Rhea Volij, Natalia López Godoy, Mariana Blutrach, Verónica Gregorio, Pamela Frank, Natalia Mussio y Susana Szperling, entre otras. La actividad en salas convivirá con mesas redondas, la presentación performática del libro de Vivian Luz, otra figura que inevitablemente se repite en un encuentro como en el otro, o un workshop internacional dictado por el coreógrafo y bailarín alemán Fabrice Mazliah. En la página de Cocoa se encuentra completa la programación de este encuentro que tuvo su primera versión en 2008 y que, en la actualidad, contó con la curación de Margarita Bali, Mauro Cacciatore y Dulcinea Segura.

"T para T", la propuesta de Brenda Angiel, verdadera especialista de la danza aérea, forma parte de los dos festivales que tienen lugar en la ciudad

Del hall del San Martín al subsuelo del Colón

La cosa no queda ahí, en los festivales. En el hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín (Corrientes 1530), desde hoy y hasta el domingo, a las 18, con entrada gratuita, se presenta el Taller de Investigación Coreográfica del Ballet Contemporáneo, en el que algunos bailarines de la compañía jugarán esta vez el rol de coreógrafos. Daniela López, Juan Camargo, David Millán y Francisco De Assis presentarán un programa de obras breves compuesto por A volta, que trabajaron junto con integrantes de la agrupación Folklórica Gallega Miña Terra; No me toques, Inconclusa y Ritual de los 4 elementos, con intérpretes de la compañía que dirigen Andrea Chinetti y Diego Poblete.

Escena de "Boliche", una de las tres obras que se ven los Talleres Coreográficos del Teatro Colón, en el CETC Máximo Parpagnoli

A pocas cuadras de allí, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC), algunos integrantes del Ballet Estable se apoderan del mágico subsuelo de la sala con propuestas muy por fuera de las formas clásicas que suelen habitar el escenario principal. También hasta el domingo, y con la tutoría de Milagros Rolandelli, esta vez el programa es para pista de baile, barra y bola espejos, y está compuesto por el tríptico Boliche, de Pablo Calvo y Jiva Velázquez; Chicharras, de Emiliano Falcone y Velázquez; y Roots, de Emanuel Abruzzo. Hay funciones hoy y mañana, a las 20; y el domingo, a las 17, ingresando por la calle Viamonte.

Este viernes, sábado y domingo, cuatro integrantes del Ballet Contemporáneo del San Martín asumirán el rol de coreógrafos en un programa que se presentará en el hall Alfredo Alcón Prensa CTBA

Movimiento en las salas alternativas

Luego de la temporada que hizo en la Casa del Bicentenario, Valeria Polorena (formada en el Taller de Danza del San Martín, integrante del CAD, intérprete de El baile y creadora de Anomalía, obra ganadora de la Bienal Arte Joven 2017) volverá presentar Apolo Gía, inquietante y sugestiva instalación ganadora del Premio Artes Escénicas Complejo Teatral. Indaga en el olvido, la muerte y la soledad, evitando toda literalidad en el relato, como la situación que vivió ella misma cuando sufrió una enfermedad que la llevó a estar postrada durante varios meses. El trabajo articula lo fotográfico, la música original de Machingo Russo (exintegrante del grupo Morbo y Mambo), una cuidada iluminación como las proyecciones visuales en un trabajo site specific cargado de capas, sugerencias e imágenes sumamente potentes. La propuesta se presentará los primeros viernes y domingos de noviembre, en Atelier La Maternal (avenida de Mayo 881), con entradas disponibles en Alternativa teatral.

La sugestiva instalación performática "Apolo Gía", de Valeria Polorena, hará su segunda temporada luego de las funciones que realizó en la Casa del Bicentenario Ariel Feldman

Como Polorena, los bailarines y coreógrafos Ramiro Cortez y Federico Fontán también fueron ganadores de la Bienal de Arte Joven (edición 2013). En aquella oportunidad estrenaron Los cuerpos, hipnótico trabajo con la tutoría de Ciro Zorzoli. Durante casi una hora, en lo que fue el primer trabajo en conjunto, los performers transitan por estados alterados en una obra desbocada e íntima programada en diversos festivales. Una década más tarde, mañana, y solamente por tres funciones, reponen esta cautivante propuesta en El Portón de Sánchez, en Sánchez de Bustamante y avenida Córdoba.

Una sala como Planta Inclán, que gestionan el coreógrafo Juan Onofri Barbato y la actriz Elisa Carricajo, albergará pronto dos propuestas croatas. El sábado de la semana próxima, se presentará Denuded, de Bruno Isaković: la comunicación del cuerpo desnudo y la mirada es el motor de esta creación gestada por el intérprete y coreógrafo que vive en Zagreb. Y el viernes 11 darán Melusine, de Matea Bilosnić y Nataša Kustura. Inspirada en la figura femenina arquetípica de las leyendas medievales, la obra del Zadar Dance Ensemble representa la disolución del tiempo mítico y el espacio, desafiando significados inscritos en el cuerpo femenino.

En el Galpón de Guevara de Chacarita, la coreógrafa Analía González repondrá la obra Un instante con su compañía independiente la CEM (Compañía en Movimiento), trabajo que reflexiona sobre la paz, en un decidida apuesta al futuro, con dos funciones los últimos sábados de noviembre.

Este sábado vuelve "Los cuerpos", hipnótico trabajo creado por Federico Fontán y Ramiro Cortez, hace una década Archivo

Bailar hasta quedar exhaustos

Este mes culminará en el Teatro Sarmiento con el estreno, mañana, de Hielo negro, que dirige Luciana Acuña, una de las fundadoras junto al desaparecido Luis Biasotto del grupo Krapp, colectivo clave de la danza independiente.

Decididamente, parecer ser tiempo de ver bailar, en sus diversas formas, y, de paso, dejarse llevar por el movimiento.