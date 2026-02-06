Me verás volver: salen a la venta las entradas para las funciones de Marianela Núñez en el Teatro Colón

La espera se agotó: el próximo martes, a las 12, el Teatro Colón pondrá a la venta las últimas dos funciones de su primer título del año con el Ballet Estable, El lago de los cisnes, que tendrán a la bailarina argentina Marianela Núñez como protagonista. La primera figura del Royal Ballet de Londres, que viene encarnando un fervoroso fenómeno basado en su excelencia artística, carisma y estrecha relación con el público, interpretará el más clásico de todos los clásicos del repertorio el viernes 20 y el domingo 22 de marzo, con la compañía que dirige Julio Bocca y acompañada esta ocasión por el bailarín cubano Alejandro Virelles.

Desde que a fin de año el Colón confirmó el regreso de Núñez en 2026, que será por partida doble –además de abrir la temporada el mes que viene, cerrará el año en diciembre con El Cascanueces–, las fechas de estas próximas actuaciones y la apertura de entradas se convirtieron en una incógnita que inquieta a la audiencia, que quiere ver (o volver a ver) a una bailarina impar. Si se repite la expectativa y la respuesta del año pasado, cuando la página web del teatro habilite la adquisición de tickets, será cuestión de minutos hacerse de un par. También estarán abiertas las ventanillas de la boletería física, calle Tucumán 1171.

Marianela Núñez firmó programas de mano, zapatillas de punta y fotografías tras su última visita en octubre pasado, cuando bailó "Onegin" con Jakob Feyferlik como partenaire Pilar Camacho�

Ya en 2023, Núñez había interpretado el ballet clásico por antonomasia con el coreano Kimin Kim en lo que podría marcarse como el inicio de una Nelamanía –fue la primera vez, por ejemplo, que los fans se agolparon sobre la calle Cerrito, para esperarla al canto de Olé, olé, Nela, Nela, después de las presentaciones–. A continuación, cada año, en sus visitas posteriores, el apasionado reencuentro de la bailarina con sus seguidores –que llegan a Buenos Aires desde todo el país y el exterior– fue elevando la vara y estrechando el vínculo. En 2025 la bailarina hizo dos exitosas funciones de Don Quijote, en invierno, con Patricio Revé, y regresó en octubre para bailar Onegin, con Jakob Feyferlik como partenaire, en lo que fue considerado por la crítica lo mejor del año en materia de danza.

El bien y el mal surcan las mismas aguas en el ballet más célebre de la historia. El inoxidable Lago de los cisnes de Tchaikovsky y Marius Petipa (1877), en versión de Raúl Candal –coreografía que se estrenó cuando Julio Bocca se despidió de los escenarios en diciembre de 2007, en el Luna Park– comenzará sus funciones el 11 de marzo, con diferentes repartos de la casa. Hasta el momento, únicamente quedan entradas disponibles para el sábado 21, a las 20, en valores que van de $16mil de pie en el paraíso a $143 mil, en la platea.