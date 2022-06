Este viernes, Darío Barassi comenzó un nuevo episodio de 100 argentinos dicen (eltrece) de una manera diferente ya que, luego de su habitual ida y vuelta con la producción, presentó a un participante muy especial que lo sorprendió con la particular habilidad de imitar su voz y su manera de hablar.

“Hay una persona con la que no quiero jugar. Si hay un gordito en la familia que se parece a mí ya me molesta un montón y hay otros que me imitan permanentemente”, dijo Darío Barassi en la introducción del programa. “Si, bebito ¿cómo estás? Qué solido que estás hoy con ese traje gris hermoso. Qué bebito, qué bichito hermoso”, empezó a decirle el invitado en tono de broma y sorprendió a la audiencia con el nivel de similitud con el que copió la voz del conductor y sus modismos a la hora de hablar. El invitado era ni más ni menos que Milton Ré.

El imitador que simuló ser Darío Barassi en 100 Argentinos dicen y la rompió

Milton Ré es un reconocido imitador que se desempeña en los programa de Beto Casella Bendita (Canal 9) y Nadie Nos Para (Rock & Pop) y asistió al programa de juegos a participar junto a sus familiares. En un momento de la tarde, Barassi le cedió la conducción del programa al participante: “¿Querés hacerlo vos?”, le preguntó el animador. El imitador tomó el sobre y se ubicó en el centro del estudio para realizar la primera pregunta de la competencia.

“Tensión, quiero tensión”, dijo imitando al conductor, quien habla permanentemente con la producción mientras conduce. Al notar que le bajaron la luz y le pusieron la música que había pedido, el verdadero Barassi reaccionó: “Vikingo no le vuelvas a hacer caso ¿ok?” manifestó con cara seria a la cámara.

“Le pedimos a 100 argentinos que completaran la siguiente frase: Es una peli ambientada en el antiguo Egipto y siempre hay...”, leyó Milton y su competidor tocó la botonera. “Ay, qué lástima que no toqué. Ay, no estuve rápido, pero qué bueno habría sido haber tocado y haber dicho camellos”, dijo de manera irónica Darío Barassi. El competidor dijo “pirámides” y comenzó ganando el duelo de capitanes.

La reacción de Darío Barassi ante la increíble imitación de Milton Ré. eltrece

A pesar de sus excelentes dones, Milton y la familia Ré no pudieron ganar en 100 argentinos dicen. Sin embargo, muchos seguidores de Barassi compartieron historias en Instagram asombrados de la habilidad del participante.

Entre los personajes que imita Ré, quien se considera un “Arquitecto de la risa ajena”, se encuentran algunos argentinos icónicos como Diego Maradona, Tato Bores, Marcelo Gallardo, Oscar Ruggieri, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Luis Ventura, Luis Majul y Carlos Tévez, aunque su repertorio es bastante amplio y variado.

La sólida imitación de Darío Barassi dejó boquiabierto al conductor, quien le dio varios pases durante el programa y el imitador lo supo aprovechar al máximo. “Bien Milton, la rompiste”, le dijo el humorista y abogado, quien conduce uno de los éxitos de la franja por su carisma, personalidad y espontaneidad a la hora de interactuar con su entorno.