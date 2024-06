Fue al programa de Darío Barassi y emocionó a todos al proponerle casamiento a su novia en vivo

Escuchar

El pasado lunes, como cada emisión, los participantes de Ahora Caigo, el ciclo que conduce Darío Barassi por la pantalla de eltrece, se hicieron presentes para competir por el premio mayor. Pero uno de ellos se llevó todas las miradas al contar la razón por la que se anotó al programa de entretenimientos, hecho que sorprendió a todos los presentes.

El hombre fue al programa con un único objetivo: proponerle matrimonio a su novia al aire, para hacerlo especial y a la vez creativo. “Bueno, merecido Tino, ¿algún saludo, algo especial?”, le preguntó el conductor al hombre justo antes de caer de las plataformas del escenario, dado que había quedado eliminado del ciclo de preguntas y respuestas. “Sí, mandarle saludos a toda la gente de Pergamino, a toda mi familia, y por ahí aprovechar que está mi novia presente, y…”, comenzó diciendo, momento en que Barassi lo interrumpió: “Pará, pará Tino, pará”. “No, no, no, que me pongo nervioso. ¿Pará, pará, es lo que yo pienso? No jodas Tino”, sumó el conductor.

En ese mismo instante, Darío invitó a la novia del participante al estudio, quien se encontraba en la tribuna y no estaban siendo enfocada por la cámara. “Pará, pará, que venga la novia, fuerte aplauso a la novia. No, ya me gustó, hoy venía raro el programa, era obvio que iba a pasar algo”, expresó el presentador, contento por lo que estaba por suceder. “¿Cómo te va morocha? Qué linda chicos, me gusta. Pensá muy bien lo que vas a hacer, porque es fachero, pero se está quedando pelado y es joven para no tener pelo”, le advirtió a modo de broma a la joven, que ya estaba emocionada por lo que estaba pasando.

“El enfoque, el objetivo del programa, era venir, participar, pasarla bien, pero no era ganar, sino que era la Fontana de Trevi o esto…”, lanzó Tino, con humor. “Está bien bebé, te salió un poco más barata la opción”, bromeó Barassi. “Sí, pero bueno, ella es una chica que me hace ser mejor persona. La admiro, la amo y lo que quiero es que se case conmigo”, sostuvo el hombre de Pergamino.

La contundente respuesta de la joven

La novia del participante se dejó ver muy emocionada (Captura: eltrece)

De inmediato, la joven se acercó para besarlo, pero el conductor interrumpió el momento y expresó: “Ay, ay. Pará nena, ¿qué haces chapando? Soy tu madre hija, ¿qué vamos a hacer? ¿Estás decidida a esto? Bueno, no interrumpo, hagan lo que tengan que hacer. Ya te lo dijo, hija, ¿sí o no?”, le preguntó el conductor, ante lo que ella contestó: “Sí, obvio”.

“Obvio, ¡Fuerte el aplauso! Pará, que le dé el anillo, ay, que le entre por favor. Tino, te felicito, estás todo emocionado. Bien Tino, ¡Te casas! Me gusta, me gusta que hayas elegido el programa. Estás enamorado Tino”, agrego Darío Barassi, felicitando a la feliz pareja. “Sí, es lo que el destino nos trajo, estamos acá y bueno… Y la única persona que sabía es el padre de ella, que le tuve que pedir permiso”, concluyó el participante.

LA NACION