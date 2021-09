Darío Barassi desafió a Jey Mammon: “Cantá una canción en el piano cuando gane el Martín Fierro”

Un divertido momento se vivió al aire de 100 argentinos dicen (eltrece) cuando el conductor Darío Barassi aprovechó el regalo de un concursante para dedicarle un “palito” a su colega Jey Mammon.

Todo comenzó cuando uno de los participantes de este lunes le obsequió a Barassi un Martín Fierro de chocolate. “Estuvimos hablando con la gente de APTRA y lo tenés merecidísimo”, lanzó. “¡El Martín Fierro! Es hermoso, te amo. Y es de chocolate”, se sorprendió el conductor. “Solo les digo que guarden esta imagen porque va a pasar. Y la cara que va a tener Jey Mammon cuando me lo gane. ¿Vas a volver a comer, gordo? Cantá una canción en el piano cuando yo te lo gane”, bromeó, mientras imitaba al presentador de Los Mammones tocando el instrumento.

Después, apuntó contra otros conductores. “‘Soy Rada’, te lo gané. ¿Iván de Pineda? No me lo ganes. Bueno, a Marcelo (Tinelli) y a Guido (Kaczka) también los ponemos en la terna. Chicos, menos chances tengo. Me voy a guardar este toda la vida”, aseguró.

Hace unos días, Agustín Radagast Aristarán tuvo un divertido ida y vuelta con Darío por el cambio de horario de su programa, debido al estreno de Match Game. “¿Qué es esto?”, exclamó el conductor de 100 argentinos dicen. “Mirá cómo estoy, ¿cómo estás, Darío? ¿Cómo te va?”, replicó el humorista. “Lo bien que da en cámara me genera un odio... ¿Qué hacés acá?”, arremetió con humor Barassi. Luego de que “Rada” promocionara su flamante ciclo, Darío le contestó: “¿Vos me estás queriendo decir que a partir de ahora vos arrancás a las 14:30?”.

“Tengo dudas. Por un lado lo amo, es talentosísimo y quiero que triunfe, pero por otro lado yo hice crecer este horario. ¿Qué había antes de mi acá? ¿En la televisión? ¿En el mundo? Me va a cag... el año. Este año terminaba yo siendo tapa de todos los medios, Martín Fierro, el conductor del año y viene este forr... y me lo va a robar”, concluyó.

Match Game debutó este lunes en eltrece, desplazando al programa de Barassi a las 18.30. Con la participación de Yayo, Nati Jota, Julián Serrano, Carla Conte, Rocío Marengo y el Mono de Kapanga, alcanzó un promedio de 7,8 puntos de rating y llegó a un pico de 8,1 en el inicio. En medio de la emisión, Aristarán desplegó su humor haciéndole un guiño a su compañero de canal: “No puedo decir la palabra ‘raro’, me lo tienen prohibido. Hay una lista de palabras que no puedo decir y estoy enojadísimo con Barassi porque toda buena onda, pero me manda unos mensajes horribles“, dijo al mismo tiempo que, en susurros, aclaraba: “Te quiero mucho”.

LA NACION