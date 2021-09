L-Gante denunció que lo agredieron cuando fue a ver a su hija recién nacida: “Alto fantasma”

El lunes por la madrugada, L-Gante se convirtió en padre junto a su novia Tamara Báez. Aunque a las pocas horas. el momento de felicidad se vio empañado ya que el cantante denunció en las redes que fue agredido en la puerta del hospital donde nació su hija, Jamaica.

“Fui a ver a mi hija al Hospital de Luján y por ser de (General) Rodríguez, entre toda la gente que estaba haciendo el aguante, afuera uno, dos ‘logis’, que estaban ahí les pintó los barra bravas, no sé qué onda. Altos personajes”. se quejó el músico, a través de un video en sus historias de Instagram.

L-gante denunció que fue agredido cuando fue a ver a su hija recién nacida al hospital

Y continuó: “Ahí me pasaron el nombre: el Toti Roldán le dicen a este Demonio de Tasmania, el que se quería hacer el barrabrava, él que c... el momento de alegría que teníamos con toda la gente ahí, alto fantasma. No puede ser pá, gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios”.

“Las diferencias de barrio, no van, somos todos humanos. Estoy para otras cosas rey, pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber”, concluyó ofuscado, el autor de Cumbia 420.

Jamaica es la primera hija de Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, quien acompañó a su novia durante el parto. El cantante utilizó su cuenta de Instagram, donde publicó varias imágenes a través de sus stories. La primera, a las 4 de la mañana, desde el hospital. “¿Nacerá a las 4.20?”, escribió en referencia a su famoso tema.

L-Gante en Instagram Instagram

L-Gante y Tamara

El fin de semana pasado, L-Gante fue invitado al programa Almorzando con Mirtha Legrand, y contó cómo fue la historia de amor junto a su novia, Tamara. “Era compañera de escuela de un amigo mío, de mis buenos amigos del barrio. Y nada, a mí me gustaba ella y no me daba atención”, inició su relato el trapero.

Y agregó: “En un momento sí me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo, nos conocimos, todo y así fue. Después me empecé a juntar sin mi amigo”.

L-Gante presentó a su novia: “Se puso colorada como un tomate”

Luego, el cantante detuvo su relato para señalar a su pareja que estaba detrás de cámara. “Ahí está Tamara, colorada como un tomate”, bromeó. “¿Y hace cuánto que están juntos?”, consultó Juana Viale. “¿Y hace cuánto será, Tamara?”, le preguntó a su novia. Y de inmediato, aclaró: “Fuimos y vinimos tantas veces que ya no tenemos aniversario, digamos”.

Entonces, Juana, para darle una mano con las cuentas, concluyó: “Todos los días es un aniversario, vamos a decirlo así”. Y L-Gante le respondió: “Todos los días es un día más”.

LA NACION