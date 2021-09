“Me pasó por arriba de los pies”: Viviana Canosa contó cómo fue el ataque que sufrió de un motochorro

El domingo por la noche, cuando se dirigía al canal A24 para cubrir los resultados de las elecciones PASO, Viviana Canosa fue abordada por un motochorro y ese incidente le impidió llegar. La periodista informó pocas horas después lo que le había pasado a través de un tuit, pero este lunes, en su programa televisivo, contó más detalles del mal momento que vivió. “Me pasó por encima de los pies”, relató.

Este lunes, en el comienzo de su programa Viviana con vos (A24), Canosa utilizó un par de minutos para contar lo que le había sucedido el domingo por la noche. “Ayer venía muy entusiasmada, muy feliz para hacer el programa de la noche por A24 y un motochorro me pasó por encima de los pies”, arrancó.

VIviana Canosa contó cómo fue su incidente con un motochorro

La conductora, que iba a llevar adelante la transmisión con los resultados de las PASO junto con Alejandro Fantino, continuó su relato. “Ustedes saben que yo venía con los dos pies operados -un momento antes mostró que los tenía vendados-, así que vi las estrellas, me duele todo el cuerpo”, aseguró.

“No podía venir ayer, pero hoy no me lo iba a perder -continuó la periodista-. Me duele todo el cuerpo porque cuando perdí el equilibrio me fui para atrás, de casualidad pude tocar mi cabeza para no dármela contra el cordón”.

“Esto que me pasó lo conté tarde a la noche porque no me pasó nada que no te pase a vos. Vivimos en una inseguridad absoluta”, expresó Canosa, que en la noche del domingo comunicó lo que le había sucedido con el motochorro mediante un mensaje en su cuenta de Twitter.

El tuit que escribió el domingo por la noche Viviana Canosa en el que cuenta su incidente con un motochorro captura Twitter / @vivianacanosaok

“Tuve un incidente con un motochorro yendo al canal. Recién a esta hora me siento un poco mejor. Muchas gracias, los quiero”, había escrito la periodista en su cuenta, poco antes de la medianoche del domingo.

“Estoy con calmantes, así que si ven que estoy un poco lenta, bánquenme. Me duele todo. Siento músculos que no conocía de mi cuerpo, pero está todo bien”, finalizó su relato Canosa, que también agradeció a la gente que esperaba verla en la transmisión anoche y que no pudo verla.

Un rato más tarde, en el pase que Canosa realiza con Luis Novaresio, la periodista relató que hasta el momento no había realizado la denuncia del incidente que sufrió. “Ayer no la hice porque estaba hecha pelota. Hoy vine a trabajar”, aclaró y dijo que posiblemente iría a hacerla el martes.

