Darío Barassi volvió a ser internado tras una complicación en la cirugía: el motivo y su mayor angustia

Darío Barassi generó preocupación entre sus seguidores luego de dar a conocer que su estadía en el Sanatorio Finochietto se extenderá unos días más. Cabe recordar que días atrás se sometió a una cirugía en sus cuerdas vocales, por lo que pasó varias horas sin poder hablar. Sin embargo, desde su cuenta de Instagram comunicó este lunes que fue asistido por el personal médico. A continuación la razón de su angustia y qué es lo que más lamenta.

El conductor de Ahora Caigo (eltrece) contó el viernes pasado que había decidido realizarse este tipo de operación, ya que el “cuerpo habla”. Por lo que explicó en una extensa reflexión sus sentimientos y sentenció el peso del trabajo en sus cuerdas vocales. Además, señaló que por un cierto período no podría emitir palabras desde su boca, por eso redactó todo lo que creía necesario dar a conocer.

Darío Barassi reveló la causa por la que tuvo que ser internado de urgencia (Fuente: Instagram/@dariobarassi)

Lo cierto es que desde las historias temporales y más tarde con un posteo en el feed, contó qué sucedió y la raíz del problema que lo mantiene en vilo. “Acá el gordi con su antibiótico endovenoso. Ante todo, gracias al Sanatorio Finochietto por tanta atención y trato. Estoy del or**, porque quiero estar en casa con mis hijas y empezando rehabilitación foniátrica. Pero a veces, las cosas no son como uno quiere”, comenzó el conductor.

En tanto, detalló acerca de las cirugías a las que se sometió: “La de pólipo en las cuerdas vocales evoluciona perfecto. De hecho, ya, algo mínimo estoy hablando, aunque los doctores no me dejen. Vamos bien, paso a paso”.

Darío Barassi detalló que las dos cirugías progresan de manera positiva, a excepción de que padecería una infección o una reacción alérgica en el ombligo (Fuente: Instagram/@dariobarassi)

“La otra cirugía fue una hernia en el ombligo. Salió perfecto y me estoy recuperando bastante. Casi sin dolor. Pero desarrollé algo que es o una infección superficial o una reacción alérgica. Esto es lo que están estudiando y mientras, me aconsejan quedarme internado, con antibióticos subcutáneos que mejoraron mucho la reacción y me tienen sin fiebre hace rato. Veremos…”, agregó Barassi con rostro de preocupación y cerró: “Gracias por preguntar, estamos bien y estaremos radiantes en breve. Paciencia”.

De este modo, el también actor deberá permanecer varios días más en observación. Algo que remarcó como angustiante, fue el no poder estar con sus hijas, Emilia e Inés. “Lo que más odio de estar internado y de no hablar, es lo que extraño estar y jugar con estas dos criaturas, que son, no sé, parte de mi alma y cuerpo. No puedo sin ellas. Obvio, acabo de hacer una videollamada y quedé para atrás. Enanas, papá las ama a otro nivel”, manifestó junto a la imagen de las dos pequeñas.

Darío lamentó que este tiempo no lo puede compartir con sus hijas (Fuente: Instagram/@dariobarassi)

Además del amor de sus hijas, subrayó la compañía de su esposa Luli Gómez Centurión con una foto de su mano y la de ella tomadas: “La que me banca”, sostuvo. Lo cierto es que el sentido del humor, algo que define a Darío, se hizo presente en cada una de las imágenes y en el relato que contó. Tanto es así que convocó a sus más de 4 millones de seguidores y los invitó a responder a una encuesta para conseguir un canje por si llega a “palmar”. Esta consiste en seleccionar qué necesita, si un cajón, una parcela de tierra en el cementerio o todo.

En un posteo que hizo cercano el mediodía desde el feed, se fotografió en la sala del sanatorio e indicó: “Por suerte de ánimo ando bárbaro. Humor sálvame una vez más”. Ante ello, algunos personajes del mundo del espectáculo le enviaron saludos y muestras de cariño, como Benjamín Vicuña, que expresó: “Vamos, arriba” y Fernando Dente, que dijo: “Vamos negri”.