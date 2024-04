Darío Barassi recibió el alta médica y tuvo la más tierna bienvenida de su familia

Escuchar

En los últimos días, la salud de Darío Barassi generó gran preocupación entre sus seguidores, luego de que anunciase en redes sociales que debía someterse a una doble cirugía: por un pólipo en sus cuerdas vocales y por una hernia abdominal. Tras las intervenciones, comunicó que atravesó una complicación y debía volver a ser internado. Finalmente este lunes volvió a su hogar y mostró la especial recibida que tuvo.

“Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay que frenar”, escribió Darío Barassi en Instagram el 28 de marzo, al revelar que se había sometido a una doble cirugía, de las que había tenido el resultado esperado con una gran evolución en su salud.

Darío Barassi debió ser internado (Foto Instagram @dariobarassi)

Sin embargo, el panorama cambió en los últimos días debido a que sufrió una reacción alérgica a la cirugía de la zona abdominal, motivo que lo llevó a ser hospitalizado nuevamente para un seguimiento médico exhaustivo. “Esto es lo que están estudiando y mientras me aconsejan quedarme internado, con antibióticos subcutáneos que mejoraron mucho la reacción y me tienen sin fiebre hace rato. Veremos”, detalló. La situación estresó al conductor ya que si bien llevó tranquilidad acerca de su cuadro, deseaba “estar en su casa con sus hijas y empezando rehabilitación de foniatría”.

Tras una jornada intensa de revisión médica, finalmente recibió el alta. Una vez en su hogar mostró su gran felicidad en una publicación en el que se lo ve en la calle con una gran sonrisa en su rostro. Y acompañó todo con la canción “Freedom” de George Michael. Luego, ya en su hogar, compartió un video de la intimidad del reencuentro con su hija mayor, Emilia.

En la filmación se lo puede observar al conductor en un primer plano, siempre resguardando la imagen de su hija, a la que se escuchar cantar. La tierna secuencia de padre e hija continuó con una paseo por una plaza, donde Emilia disfrutó del martes soleado. Lo cierto es que, en ambos clips, el conductor deja en claro que tal como le indicaron los profesionales no debe hablar para la correcta recuperación de sus cuerdas vocales.

La reacción de la hija de Darío Barassi ante su silencio

La imposibilidad de emitir palabras que tiene el conductor es una de las acciones que tiene que cumplir ante la intervención a la que se sometió y es muy bien llevada por él. Y si bien recibe la colaboración de su esposa e hija mayor para comunicarse, es la pequeña Inés quien aún no comprende lo que sucede.

La hija de Darío Barassi quiere que su padre hable (Foto Instagram @dariobarassi)

La hija más pequeña de Darío Barassi -al tener dos años- aún no comprende por qué su padre no habla. Entonces, decidió accionar al respecto. “Me abre la boca y me dice: ‘Hola’. No entiende que no le hable. Amor de mi vida”, escribió el al revelar la reacción de Inés en búsquedas de respuestas sonoras.