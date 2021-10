Darío Barassi mostró una foto de cuando tenía 20 años y se asombró hasta él mismo: “¡Miren lo que era!”

Con frecuencia, Darío Barassi sorprende a los participantes con sus divertidas ocurrencias y enciende las redes sociales durante las transmisiones de 100 argentinos dicen (eltrece). Sin embargo este jueves fue él mismo quien terminó asombrado.

El presentador compartió una foto de cuando tenía 20 años y no pudo ocultar su cara de sorpresa. El divertido momento inició cuando, en una de las rondas de preguntas, pidió “nombres de personas borrachas”.

Una de las participantes lanzó una respuesta que le dio pie a Barassi para comentar que por ahora no tomaba alcohol, pero que en cambio, es de buen comer. “Engordé el kilo y medio que había bajado. ¡Y se me notaba”, dijo. Al escucharlo, otra concursante le comentó en tono cariñoso que no se notaba su aumento de peso.

De inmediato, el presentador recordó: “Hoy me llegó una foto mía de pendex... ¡Mucha facha!”. Acto seguido, se dirigió a una de sus productoras y le pidió: “Pasame el celular. La gente quiere verme”. Antes de mostrar la imagen, contó que a esta altura de la vida ya se siente un poco mayor.

“Ahora me convertí en un señor”, expresó en tono de queja y exclamó: “¡Miren lo que era! Yo siempre muestro fotos mías hecho un gordo nab... Acá hubo un pasado”. En la imagen en cuestión se lo ve más joven, con lentes y el pelo un poco más largo.

De pronto, desde la producción se escuchó: “¡Te comiste un contenedor”, y Barassi se lo tomó con mucho humor y estalló entre risas: “¡Soy ocho veces esto. Mirá qué lindo estaba!”, cerró.

La actitud con que Barassi enfrenta los comentarios acerca de su cuerpo recuerda una crítica que recibió hace pocas horas a través de Instagram. En una reciente publicación, compartió una foto junto a su esposa y su hija Emilia, de dos años.

A raíz del posteo, una seguidora se animó a opinar acerca de su cuerpo. “Volvete saludable, así te tienen más tiempo y cuando tu nena se dé cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos!”, le expresó al humorista.

Sin embargo, Barassi respondió a la crítica de una forma muy dura y con una captura de pantalla del comentario de la mujer: “Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola. Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia en cambio, sí”. De esta manera muchos de sus seguidores lo felicitaron por lo que escribió.

Barassi suele reírse de sí mismo y hacer bromas acerca de su cuerpo todo el tiempo. Aunque asegura que hace lo posible por mantenerse saludable, su físico no es algo que afecte su autoestima, un tema que ya aclaró en varias oportunidades.