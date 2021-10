El furioso descargo de Darío Barassi contra una seguidora que lo cuestionó por su cuerpo

Darío Barassi es uno de los conductores más queridos de la televisión. A su gran personalidad se le suma que es muy activo en sus redes sociales y que suele tener un trato de familiaridad y confianza con sus fans. Muchas veces, los seguidores se olvidan que las celebridades también son personas y no piensan dos veces antes de enviarles mensajes que pueden resultar hirientes.

Aunque muchas veces los mismos suelen estar cargados de cariño o admiración, hay otros que pueden llegar a ser bastante ofensivos. En las últimas horas, Barassi recibió uno perteneciente a este segundo grupo y, lejos de ignorarlo, decidió exponerlo y responder de modo tajante.

El emotivo posteo de Barassi con su pequeña hija Emilia. Fuente: Instagram

El conductor compartió una serie de fotos junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y su hija Emilia. En respuesta al posteo, una de sus seguidoras decidió que era adecuado enviarle una opinión sobre su cuerpo.

“Volvete saludable, así te tienen más tiempo y cuando tu nena se dé cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos!”, escribió una mujer en Instagram, y finalizó el mensaje aclarando: “No lo tomes como una agresión por favor, pero ¡es así”.

La opinión no fue para nada bien recibida por Barassi quien, sin pelos en la lengua, decidió contestarle. Junto a una captura de pantalla del mensaje con el nombre y el usuario de la emisaria tachados, le expresó contundente: “Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola. Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia en cambio, sí”.

Darío Barassi furioso contra una seguidora Instagram

Si la seguidora replicó a ese mensaje o no, quedará como una incógnita. Pero la respuesta del conductor traspasó Instagram y llegó a Twitter, en donde muchos aplaudieron la actitud que tuvo frente al comentario no solicitado.

Barassi suele reírse de sí mismo y burlarse de su cuerpo y hasta llegó a dejar en claro que no tiene ningún problema de autoestima. Al mismo tiempo, también aseguró que se preocupa por su salud y que hace todo lo posible para ser saludable.

Darío Barassi respondió enojado el comentario de una seguidora DIEGO SPIVACOW / AFV - AFV

“Soy seguro, quiero a mi cuerpo y me siento cómodo. He sido un tipo conquistador y seductor, no tengo mambos al respecto. Sin embargo, no me gusta hacer apología de la obesidad, porque mi cuerpo es un cuerpo enfermo, aunque no tenga problemas de salud. Si bien tengo un cuerpo real, es un cuerpo con un sobrepeso importante”, declaró durante una entrevista.