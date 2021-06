Darío Barassi se vacunó contra el coronavirus: “Era un tema que me tenía angustiado”

A comienzos del mes de enero, Darío Barassi confirmaba en sus redes sociales que había dado positivo en el test de coronavirus. Con el aislamiento y los cuidados correspondientes, el conductor de 100 argentinos dicen (eltrece) logró superar la enfermedad y retomar su labor cotidiana. Sin embargo, todavía esperaba poder vacunarse.

Esta semana, Barassi finalmente obtuvo el turno de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires y este viernes recibió su primera dosis en el barrio de Palermo. “Les quiero contar algo. Primero un poco en serio, después con un poco de humor: vacunado. Era un tema que me tenía nervioso, angustiado, preocupado”, confesó en un video en Instagram. “Si bien yo ya había tenido al bicho y en mi trabajo se cumplen todos los protocolos posibles, no dejo estar muy expuesto y eso me preocupaba mucho por mi familia y por mí, aparte de la condición de la gordura”, agregó.

Entre chistes y emoción, Barassi se vacunó contra el Covid-19

“En un mes me tengo que ir de viaje unos días y pensé que me iba a tener que vacunar afuera, pero en Capital habilitaron para personas en mis condiciones, me anoté y a las 24 horas ya me estaban dando un turno. Vine y en dos segundos ya estoy vacunado”, relató. “Estoy aliviado y le deseo a todo el mundo que pueda tener esta tranquilidad lo antes posible”.

Fiel a su estilo, Barassi le dedicó unos segundos al humor: “¡Me mandaron a La Rural, chicos! Me hacen sentir una vaca. Gordo, andá a La Rural a vacunarte”, soltó. “Un poquito de humor, estoy tranquilo y contento”, completó.

Para terminar, dejó un breve mensaje de aliento: “Vamos, argentinos. Nos sobra actitud y huevos. No sé si alcanza, pero a bancar”.

LA NACION