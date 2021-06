Polémico: el robo de Darío Barassi a El gran premio de la cocina

Varias veces ocurre que, durante la grabación de 100 argentinos dicen (eltrece) a Darío Barassi se la antoja comer algo al aire. Si bien muchas de esas ocasiones son los propios participantes los que le acercan al conductor algún postre hecho por ellos mismos, otras tantas es la producción la que tiene algo detrás de cámaras para compartir.

Pero esta vez las cosas escalaron un poco más alto. En el arranque del programa, con apenas unos minutos de comenzado, Barassi vio que sus productoras estaban comiendo aros de cebolla. Al acercarse, se le antojó comer un vitel toné y le encargó a “la Colo”, su productora, que le consiguiera uno para cuando terminara la grabación.

“Colo, tenés una hora. Un vitel toné”, le encargó el conductor a su productora, quien se fue del estudio para cumplir con la misión. La jornada transcurrió con las familias Denevi, Vázquez y Ahumada compitiendo por los premios.

Pero cuando el programa estaba llegando a su fin, el tiempo límite para la productora se acercaba y el pedido del conductor todavía no había llegado. Sin embargo, en el cierre Barassi se sorprendió al ver a “la Colo” entrar al estudio con un plato en la mano.

“Gracias a Marcela de El gran premio de la cocina”, indicó la productora explicando de dónde había sacado el plato. No obstante, llegó con una pequeña modificación: en lugar de peceto, usaron panceta. “Yo no voy a remar esto, no es el vitel toné que quería. Si el lunes no me conseguís un buen vitel toné como yo quiero es tu último día”, advirtió entre risas Barassi mientras comía el plato.

