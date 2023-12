escuchar

En medio del balotaje que consagró a Javier Milei como presidente de la nación Argentina, Darío Barassi recibía la peor noticia: la muerte de su madre. “El país hoy está en una, pero lamentablemente yo estoy en otra. Finalmente pasó. Ese último suspiro, ese último beso, caricia, abrazo llegó. Duele, alivia y vuelve a doler. Te nos fuiste, viejita”, escribió aquel domingo 19 de noviembre. A un mes de la partida de Laura, el conductor realizó un desgarrador posteo en el que se lo vio junto a su esposa y sus hijas en el cementerio.

“Primer mes. Duele y parece que va a doler por un rato largo. La siento libre, plena y feliz. Pero no está acá y el egoísmo y la necesidad pesan mucho. A esto vinimos. Necesitaba estar los cuatro ahí, con ella, hablarle, que mis hijas canten, jueguen, la despidan a su manera ya que no lo habían hecho aún. Orgulloso y enamorado de mis mujeres. Gracias eternas x estar como estas @luligomezcenturion”, comenzó diciendo en el posteo que obtuvo más de 80.000 likes.

Darío Barassi junto a su mamá Laura, que murió el 19 de noviembre

En ese sentido, relató qué es lo que hacían sus hijas mientras él miraba desconsoladamente el lugar donde descansan los restos de su mamá. “La Pipi (Emilia, de 4 años) iba y venía. Cantaba, acomodaba todo, ponía flores, cruces, traía agua, le dejo su gatita Sofi de peluche para que la cuide. Me preguntaba por qué lloraba y me saltaba encima abrazándome. Me agradeció por traerla y me pidió perdón por no creerme que la abu Lala ya no estaba acá”, indicó.

Y siguió con Inés, quien tan solo tiene un año y medio de vida: “Inés María se sentó al lado mío todo el tiempo, seria, con los ojos gigantes. Atenta y dulce. Se sacaba el chupete y me lo daba. Hizo popó sentada en la tumba de al lado que era la de mi abuelo. Me reí. Es todo esa gorda tierna y compañera”.

También tuvo palabras para con Luli, su esposa desde hace ocho años. “Mi mujer enorme abrazando todo. A mi, a ellas, a mi vieja. Pilar de mi vida. En fin. Acá estamos remando. Extraño mucho a esa mujer espectacular. Pero por suerte me acompañan en esta mis chicas, que básicamente lo son todo. Vacío y repleto. Golpeado y orgulloso. La vida misma. Gracias a todo el mundo x el afecto en la calle y en redes. Hace bien y es valioso. Te extraño vieja!”, completó.

Antes del fallecimiento de Laura, en octubre de este año, el actor estuvo invitado a Almorzando con Juana (eltrece) y contó por primera vez qué enfermedad padecía su madre.

“Maldita enfermedad imbatible (...) Y ahí está la vieja, pobre, qué perno. Le diagnosticaron cáncer de páncreas el 31 de diciembre del año pasado”, explicó a la vez que remarcó: “Hizo una quimioterapia letal (...) Es una guerrera, puso todo lo que tenía que poner. Pero ahora ya está como... Nada vieja, te amo”. En tanto, detalló que se encuentra en su departamento y sumó: “No está del todo conectada, pero nos escucha. La siento cerca, es una capa mi vieja”.