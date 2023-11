escuchar

Hay veces que la televisión se vuelve el escenario de inesperadas sorpresas que emocionan, no solo a los que están en el piso sino también a todos aquellos que sintonizan el programa desde sus casas. Eso fue justamente lo que sucedió el martes en Ahora Caigo (eltrece). En plena competencia, un participante hizo una revelación que emocionó completamente a Darío Barassi. Junto a su pareja, que estaba en la tribuna, anunciaron que iban a ser padres, pero lo más conmovedor fue que en el papá de ella, que estaba sentado a su lado, se enteró en ese preciso instante que iba a ser abuelo.

El martes, Matías participó del programa de entretenimiento de eltrece. En su presentación, el entrerriano contó que tiene 33 años, es empleado bancario y que está en pareja hace nueve años. “Si la conozco con esa voz aguda... ¿Es todo el tiempo aguda?”, quiso saber Barassi y ante la respuesta afirmativa, comentó: “Me gusta, tiene energía”. El participante, en tanto, contó que con su pareja les gusta rescatar animales; algunos circulan y otros se quedan con ellos. Actualmente, tienen 10 perros en su casa: “Ya casi no rescatamos porque si no seguimos juntando”.

Fue entonces cuando Barassi se dirigió a la pareja que estaba en la tribuna y le destacó los ojos de su novio, no obstante ella lo corrigió y le dijo “mi marido”, puesto que hace 10 meses están casados. “Están ustedes dos, todos los perros. ¿Hay algo más?”, les preguntó el presentador y con eso dio en la tecla para que Matías dijera: “Hay una sorpresita, que no sé si la señora la quiere dar”.

Barassi quedó completamente desconcertado ante este inesperado comentario. “Hay algo que hay alguien que no sabe”, sostuvo pícaro el participante. Fue entonces cuando su esposa tomó la palabra. “Somos cinco en la tribuna, visibles, y uno o dos, no sé, que no se ven”, dijo la mujer mientras se señalaba la panza. Automáticamente en el estudio se hicieron eco los aplausos a modo de celebrar la feliz noticia.

El emotivo abrazo entre padre e hija luego de que el hombre se enterara en televisión que iba a ser abuelo (Foto: captura eltrece)

“Recién se entera el suegro, no sabía”, explicó Matías al ver al padre de su esposa aplaudir de pie completamente emocionado. Al advertir esto y quizás suponiendo que intentaban cuidar las formas por estar en televisión, Barassi le pidió al hombre que abrazara a su hija, quien lo estaba por hacer abuelo. Efectivamente, lo hicieron y el conductor se conmovió con la escena: “Me encanta, me emociono yo”.

Por su parte, Matías contó que buscaron durante mucho tiempo e hicieron un tratamiento, puesto que su esposa no quedaba embarazada. Hace cuarenta días hicieron el test y, para su felicidad, dio positivo. “¿Y por qué decís uno o dos? ¿Existe la posibilidad?”, le preguntó Darío a la mujer, en referencia a si podría ser madre de mellizos o gemelos. Ella le dijo que sí, porque había algo de genética en la familia, no obstante, como próximamente tiene ecografía, sabrán más al respecto para entonces.

“Éxitos en la ecografía. ¡Te felicito! ¡A cuidar esa panza!”, le dijo Darío Barassi a la mujer y posteriormente se dirigió a Matías y le dio un consejo. “Disfrutá la paternidad, es el mejor viaje del mundo, te deseo lo mejor”, le dijo al futuro padre antes de reanudar el juego.