escuchar

Darío Barassi se mostró un poco movilizado ante sus seguidores este sábado tras la publicación de una imagen cargada de nostalgia. El conductor recordó una fecha especial en el marco del momento complejo de salud que atraviesa su madre, Laura. Cabe mencionar que en reiteradas ocasiones nombró a la mujer ante la audiencia de sus programas con anécdotas y mensajes de cariño. Sin embargo, actualmente el foco de su mención guarda un tema delicado. “Días duros”, reconoció.

El vínculo entre Laura y Darío siempre fue cercano, según explicó el conductor desde el ciclo que condujo hasta el año pasado: 100 argentinos dicen (eltrece). Incluso, en reiteradas oportunidades se hizo presente con mensajes en directo a su hijo, acerca de cuestionamientos que recibía por su accionar, en forma de ironía.

El emotivo posteo de Darío Barassi sobre sus padres (Fuente: Instagram/@ dariobarassi)

Lo cierto es que, este fin de semana, un posteo en el Instagram del presentador de Ahora Caigo (eltrece), dejó sin palabras y emocionó a sus más de cuatro millones de seguidores. Con una imagen en blanco y negro en la que mostró a sus padres sentados en lo que parece ser un restaurante, Barassi expresó: “Días duros. Momento de estar con mis hermanos y mi mujer revolviendo el pasado familiar entre fotos y relatos. Algo de volver atrás hace más transitable el presente y te prepara para lo que viene”.

“En el primer álbum me encuentro con esta belleza. La foto es prácticamente perfecta. Las miradas, la postura, los looks, las manos, los puchos, la atracción, la frapera, el código, mi viejo y esos pelos algo salvajes, mi vieja y ese rubio Marylin. Que lindo verlos juntos”, señaló Barassi, al tiempo que rememoró uno de los sueños más significativos para su madre: “Hace un tiempo, mi vieja me contó que soñaba repetidas veces con que subía en una escalera mecánica al cielo y se lo encontraba al viejo esperándola. A ella le resultaba reconfortante el sueño. Confieso a mí también”.

Darío Barassi de niño con su madre y su hermano (Fuente: Instagram/@ dariobarassi)

“Por ahora la tengo en mi mesa de luz, es que es divina la placa, y antes de dormirme pienso en un futuro encuentro de ellos dos, en vaya a saber uno dónde y escucho a un mozo que a lo lejos dice, marche una frapera para la mesa 13, invita el gordo Barassi”, concluyó el sentido posteo y desde las Stories de la misma red social, agregó una seguidilla de imágenes en las que apareció él mismo de chico junto a quien le dio la vida y allí escribió: “Así te acaricio la rodilla viejita, tranquila”.

Darío mencionó uno de sus recuerdos más vívidos de su hija junto a su abuela (Fuente: Instagram/@ dariobarassi)

Más tarde mostró otras dos postales de su hija Emilia junto a su abuela y mencionó: “Mi vieja le contaba por qué las hijas en otoño caían. Me acuerdo patente que Emi me pedía un café como la abuela. Yo le daba agua en taza. Qué disfrute ser espectador de este encuentro”.

¿Qué enfermedad tiene Laura, la mamá de Darío Barassi?

El último día de octubre de este año, durante su paso como invitado a Almorzando con Juana (eltrece), Darío Barassi contó por primera vez qué enfermedad tiene Laura, su madre, luego de meses de remitirse a ella y nunca nombrarla en público por su nombre.

“Maldita enfermedad imbatible (...) Y ahí está la vieja, pobre, qué perno. Le diagnosticaron cáncer de páncreas el 31 de diciembre del año pasado”, explicó a la vez que remarcó: “Hizo una quimioterapia letal (...) Es una guerrera, puso todo lo que tenía que poner. Pero ahora ya está como... Nada vieja, te amo”. En tanto, detalló que se encuentra en su departamento y sumó: “No está del todo conectada, pero nos escucha. La siento cerca, es una capa mi vieja”.