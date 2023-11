escuchar

Este jueves, en el marco de la cena que reunió a importantes figuras del mundo del espectáculo, Ángel de Brito en su labor especial como cronista de LAM (América), entrevistó a los invitados y protagonizó un picante cruce con Darío Barassi. El conductor de Ahora Caigo (eltrece) le tiró un palito y el periodista le retrucó con una explosiva respuesta.

En una jornada particular, en la que se pretende destacar a El Personaje del Año, desde Puerto Madero, De Brito recorrió el salón del evento con motivo de obtener el testimonio de diferentes personalidades del medio. Uno de los que se acercó para dialogar con el periodista fue Barassi, quien, a pesar de no tener voz, pronunció un comentario que molestó al conductor de LAM.

“¿Estás mudo?”, comenzó De Brito a la vez que Barassi contestó: “No tengo voz. Pasaron muchas cosas en mi vida. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás con [Rodrigo] Lussich?”. De inmediato, Ángel soltó: “Bárbaro. ¿A quién querés más? ¿A Lussich o a mí?”. En ese instante, el conductor de eltrece desvió la conversación y no contestó. “Chau, te amo”, dijo y se retiró de escena.

Lo cierto es que Barassi se refirió a un conflicto que escaló esta semana entre el periodista de América y el de eltrece. Cuando el conductor de Socios del espectáculo (eltrece) anunció vía X, la separación de Marina Calabró y horas más tarde De Brito lo acusó de haber traicionado una amistad de 20 años por una primicia. La pelea continuó esta semana y en la cual, desde sus respectivos programas, sacaron los trapitos al sol.

La tensión entre ambos colegas viene de hace tiempo y este hecho fue la gota que rebalsó el vaso. Si bien Rodrigo reconoció que le “duele lastimar a una amiga” [por Calabró] aseguró que no fue por “una obsesión con Ángel de Brito”. “En todo caso mirate al espejo, porque si hay un tipo que habla todos los días de nosotros, nos chicanea, nos dice ‘bailarines’, que no nos ve nadie, hace campaña para que este programa se levante hace dos años porque te jodió que nosotros vengamos acá en tu lugar y vos no te fuiste a Telefe”, lanzó furioso el periodista contra el jurado de El Bailando (América).

Antes de concluir con el móvil desde la fiesta que organizó la revista Gente, De Brito lanzó con humor: “Mis enemigos están subiendo en este momento. Así que los vamos a esperar. Están pegando un par de notas más parece”.

El origen del distanciamiento entre Ángel de Brito y Rodrigo Lussich

Rodrigo Lussich recordó desde Socios del Espectáculo el origen de su pelea histórica con Ángel de Brito, la cual dataría de 2018. “En ese año yo hacía Confrontados; se hizo el homenaje a Romina Yan, el ViveRo. Una de las pocas veces donde vi y sentí una energía de amor como pocas veces presencié en un lugar masivo. Era una fiesta, lo sentías en la piel”, comenzó.

En aquella ocasión, en donde el evento tuvo lugar en el teatro Gran Rex, compartió asiento con el conductor de LAM. “Al final del espectáculo nos invitan a todos a darnos la mano, para lanzar una plegaria en homenaje a Romina. Yo le doy la mano a Grego [Rosello], a quien no conocía, le doy la mano a mi amiga y ella se la da a Ángel de Brito. Y él la mira y le dice: ‘¿Te parece?’. Y se guarda la mano en el bolsillo”, agregó Lussich.

Y finalizó: “Ese día yo pasé a la vereda de enfrente de Ángel del Brito. Puede ser el mejor del medio, el número uno, el que tiene las mejores primicias, el rating… Ese día terminó de Brito para mí, terminó para siempre. Si querían saber qué me pasaba, era eso”.