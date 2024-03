El preocupante mensaje de Darío Barassi al recibir el alta tras una operación: “Se ha dañado la máquina”

Escuchar

Hace unos días, Darío Barassi anunció en sus redes sociales que tenía que someterse a una cirugía de un pólipo en sus cuerdas vocales y operarse de una hernia abdominal. Ahora, ya con el alta médica, escribió un profundo mensaje sobre el momento que atraviesa. “Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina”, sentenció.

“Obligado a parar. ‘Que el cuerpo habla’, ‘que hay que frenar’, ‘que el año pasado fue muy duro’, ‘que vas a estar bien’, ‘que paciencia’, ‘que aprovecha el silencio’... Respiro”, expresó el conductor de Ahora Caigo (eltrece) en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. “En fin, le pusimos cuerpo, cabeza y corazón. Hicimos la cirugía que había que hacer y ahora un postoperatorio algo complicado, ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia. Pero vamos, calma y eje, gordito lindo, que salimos mejores”, agregó.

El profundo mensaje de Darío Barassi tras su operación

En esa misma línea, hizo una mención especial para su esposa, que está a su lado en este difícil momento: “Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al ‘dígalo con mímica’ hace 48 hs. Y ese nunca fue su fuerte jaja. Gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor. Te amo”.

En cuanto al área médica, les agradeció al doctor Guillermo Capuya y a los profesionales del Sanatorio Finochietto. También se acordó de la gente del canal en donde realiza su programa, de su productora Boxfish y de su representante Javier Furgang. “Soy un apasionado y agradecido de mi trabajo, apenas pueda retomo con todo”, prometió. Además, habló sobre la recuperación que le espera, la cual realizará acompañado por su familia.

“Puse una foto de mis chinas que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos, abrazos y miradas. No entienden por qué no les contesto o por qué no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el Tramadol de mi cuore. Las amo, enanas mías”, expresó para referirse a sus hijas, Emilia e Inés.

Para cerrar, indicó: “Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada que no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso”.

NOTICIA EN DESARROLLO