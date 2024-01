escuchar

Desde hace algún tiempo que Darío Barassi se encuentra viviendo un complejo momento a nivel personal. Pese a los éxitos en lo profesional, estuvo luchando con la enfermedad de su mamá, que falleció en noviembre del año pasado. Ahora, decidió reaparecer para dedicarle un romántico mensaje a su pareja en el día de su cumpleaños, que además es justo el mismo día que cumpliría años también su mamá. El mensaje que compartió emocionó a muchos en las redes, pero, sin embargo, un rato más tarde, el conductor decidió eliminarlo.

“Feliz cumpleaños a ella. El amor de mi vida. Venimos de un año duro, terrible, tormentoso y triste. Obvio que pasaron buenas cosas también, algo de luz siempre hay, pero fue complejo. Muy complejo”, comenzó diciendo, a corazón abierto.

En ese sentido, reflejó cómo vivieron estos meses que dejaron atrás, en medio de turbulento presente a nivel personal. “Yo en una, ella en otra. Haciendo cada uno malabares para poder con todo. Y pudimos. Ella siempre puede. Nosotros siempre podemos. Es que juntos somos invencibles”, expresó.

Las emotivas palabras para su esposa, Lucía Gómez Centurión

“Mi cabeza, mi cuerpo y mi alma estaban muy ocupados del universo de mi vieja, que hoy también cumpliría años. Y estaba bien que fuera así. Ella entendió, respetó, banco y apoyo. A mí nada me calmaba, y ella probaba, buscaba, intentaba. Si eso no es amor, la verdad que no sé qué es”, reveló el humorista.

A su vez, reconoció: “Por mil motivos este cumple es especial. Son tus 40, necesitamos soltar y que se aleje el año que pasamos, es el primer año que no lo compartís con mi vieja desde que estamos juntos. Pero también es especial porque la familia que armamos es espectacular, nuestras hijas lo son todo, nuestra pareja pasó una dura y sigue en pie latiendo y batallando. Gorda, te mereces todo”.

Por otro lado, habló sin filtro sobre cómo está hoy, tras todo lo ocurrido. “No estoy en mi mejor versión, y sé que te mereces más de mí, ya volveré. Pero quiero que sepas que vos haces que mi cuerpo vibre, se active, sos motor, tu plenitud y felicidad es la mía, es mi norte”, sostuvo.

“Feliz cumpleaños María Lucía. Te amo desde y para siempre. Es con vos o no es. Que lindo volver a reír juntos, tomar un vino, criticar al mundo y volver a conectar, cada vez que pasa me recuerdo los mil motivos de porque estamos juntos. Sos la mujer de mi vida”, añadió en su escrito mediante su red social.

El dulce mensaje de Darío Barassi que conmovió las redes

A modo de cierre, sentenció: Acá estoy Nani. Golpeado pero entero. En proceso. Gracias por tanto. Festeja fuerte que sobran motivos, gorda. Madre, mujer, profesional y persona del carajo. Has logrado tanto en esta vida, 40 años de construcción y proceso te trajeron hasta acá. Sentite orgullosa mujer poderosa. Te amo y admiro”.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en la red social, ya que acumuló más de 63 mil “me gustas” y una catarata de comentarios por parte de los usuarios, que elogiaron las románticas palabras del conductor para la madre de sus dos hijas. De todas formas, a las pocas horas de subirlo lo borró de su red social, lo que despertó cierta incertidumbre en sus fieles seguidores.

El dolor de Darío Barassi en el cumpleaños de su mamá

Laura, la mamá del actor argentino, falleció en noviembre del 2023 tras una fuerte lucha contra la enfermedad de cáncer de páncreas, por lo que fueron meses complejos para la familia.

El posteo de Barassi para su mamá, quien cumpliría años

Ahora, durante la jornada del 4 de enero, además de su esposa, también cumpliría su progenitora, por lo que decidió dejarle unas emotivas palabras en sus redes. “No te puedo extrañar, porque todavía no asumo que te hayas ido vieja linda”, comenzó diciendo. Y expresó: “Te pienso, te siento, te amo. Fc abulala”.