Antes de su debut en Argentina, David Bowie -que hoy cumpliría 73 años- dio una entrevista a Antonio Gasalla en la que habló de Sudamérica, su despertar artístico y su carrera en la música

8 de enero de 2021 • 10:47

David Bowie cumpliría hoy 73 años. El artista británico fallecido en enero de 2016 todavía es recordado por sus fanáticos en cada fecha de su cumpleaños. Poco antes de visitar la Argentina en 1990, la legendaria estrella dio una particular entrevista a Antonio Gasalla desde Río de Janeiro, para anticipar su paso por nuestro país. En la breve charla que mantuvo con el humorista, habló de lo que piensa sobre la región y sus metas como músico.

Bowie visitó la Argentina en dos oportunidades. Primero, lo hizo en 1990, y luego, en 1997. Pocos días antes de su debut en el país, Gasalla viajó a Brasil -donde el músico formó parte del festival Rock in Rio- para entrevistarlo y ambos mantuvieron una breve conversación.

"La entrevista va a ser bastante breve porque llegó de un viaje muy largo y tiene que descansar", comenzó Gasalla para introducir su conversación con Bowie. El comediante le pidió un saludo y, muy afectuosamente, el músico respondió: "Les mando un saludo muy grande y espero hacer un show muy bueno en Argentina".

Luego, Gasalla le preguntó sobre sus ideas acerca de nuestro continente. "Sudamérica tiene las primeras formas de supervivencia de las Américas", dijo Bowie. "Probablemente sean la más importante de las Américas, incluyendo América del Norte", subrayó. Además, contó que la región le generaba "una clase de fascinación". "Para mí es una tierra de misterio y futuro", expresó.

La entrevista de Antonio Gasalla a David Bowie 05:11

Video

Después contó cómo fue su despertar artístico. "En mi adolescencia no podía quedarme en un solo medio de expresión en particular, traté como pintor, pero también era un músico", dijo. "Me gustaba mucho el teatro y me encontré a mí mismo en una compañía de mimos".

Además, Gasalla le preguntó si en la carrera de un rockstar hay objetivos. "Creo que una de las cosas mas peligrosas en el rock es querer tener una carrera, cuando uno decide tener una carrera, comienza a depender del público", consideró. "Si uno se concentra en la música que le gusta, si se concentra en tocar rock y si hacés el rock el centro de tu trabajo, finalmente te encontrás con que tuviste una carrera".

Finalmente, el comediante y el músico hablaron de la gira por la región. "En las últimas tres giras me di cuenta que, después del álbum Let's dance, comencé a tener una audiencia muy grande, internacional", explicó. "Esta gira es relativamente igual a las últimas tres que hice en términos de tamaño del público, pero como es la última vez que voy a hacer estas canciones, insistí particularmente en venir a Sudamérica".