La maldición de Harry Potter: las trágicas muertes detrás del mundo más mágico de todos

A medida que se acerca el estreno de la nueva serie de Harry Potter en HBO Max, la nostalgia volvió a apoderarse de los fanáticos en las redes sociales. Sin embargo, entre el resurgir de escenas icónicas y frases memorables, una sombra de misterio comenzó a rodear a la franquicia: el recuento de las numerosas figuras del elenco original que ya murieron. Para muchos fanáticos, los datos son reveladores y la palabra ‘maldición’ dejó de ser una teoría para convertirse en una inquietante realidad detrás de cámaras

Desde los imponentes profesores de Hogwarts hasta villanos y figuras secundarias, el elenco original enfrentó pérdidas irreparables que marcaron el fin de una época. Es en este contexto de nostalgia donde la nueva serie de la franquicia busca abrirse paso y apuesta por un reparto renovado que intentará imprimirle una identidad propia a la leyenda. Sin embargo, es inevitable no recordar a quienes dejaron una huella imborrable y viven eternamente en la memoria colectiva:

Michael Gambon – Albus Dumbledore

Michael Gambon se convirtió en la versión más querida y recordada de Dumbledore (Foto: Redes Sociales)

El actor interpretó a Albus Dumbledore desde la tercera película. Murió en 2023, a los 82 años, a causa de una neumonía, según confirmó su representante a la revista People. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Sir Michael Gambon. Amado esposo y padre, Michael falleció en paz en el hospital, acompañado de su esposa Anne y su hijo Fergus”, aseguraron en el comunicado difundido a la prensa.

Maggie Smith – Minerva McGonagall

Maggie Smith se convirtió en la icónica profesora Minerva McGonagall (Foto: Redes Sociales)

La icónica profesora Minerva McGonagall murió en 2024, a los 89 años. La actriz era muy reservada en cuanto a su vida y entorno por lo que su familia nunca difundió los motivos de su partida. Sin embargo, aseguraron que se fue “en paz” y rodeada de sus seres queridos.

Alan Rickman – Severus Snape

Alan Rickman se puso en la piel del misterioso profesor Severus Snape (Foto: Wikipedia)

Dio vida a Severus Snape, a quienes todos odiaron en un principio, pero con el pasar de las películas entendieron los motivos de su accionar. El intérprete murió en 2016, a los 69 años, tras un cáncer de páncreas.

Robbie Coltrane – Rubeus Hagrid

Robbie Coltrane como el querido Rubeus Hagrid (Foto: Redes Sociales)

Si hay un personaje de Harry Potter que se ganó el cariño de todos fue Hagrid, el cuidador del castillo y consejero de Harry en muchas de sus aventuras. Su muerte en 2022, a los 72 años, dejó en shock a toda una generación de fanáticos. Según revelaron sus representantes, padecía problemas de salud previos, entre ellos complicaciones respiratorias.

Richard Harris – Albus Dumbledore (primeras películas)

Richard Harris había sido convocado como el primer Albus Dumbledore, pero debido a su repentina muerte, la producción rápidamente tuvo que reemplazarlo (Foto: Redes Sociales)

El actor que le dio vida al Dumbledore de las primeras dos películas murió en 2002, a los 72 años, a causa de la enfermedad de Hodgkin. Esto hizo que la producción convocara a Michael Gambon, quien le dio un aura más confrontativa a uno de los personajes principales de la saga.

Helen McCrory – Narcissa Malfoy

Helen McCrory interpretó a la madre de Draco Malfoy, Narcisa Malfoy (Foto: Redes Sociales)

Narcissa Malfoy le dio vida en las películas a la esposa de Lucius Malfoy y madre de Draco Malfoy, el clásico rival de Harry. La actriz murió en 2021, a los 52 años, producto de un cáncer. Su esposo y también actor, Damian Lewis, fue quien compartió la triste noticia en Twitter. “Con gran pesar anuncio que, tras una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer que fue Helen McCrory ha fallecido en paz en su casa, rodeada de una oleada de amor de amigos y familiares”, expresó.

Richard Griffiths – Vernon Dursley

Richard Griffiths actuó como Vernon Dursley (Foto: Redes Sociales)

Vernon Dursley era el tío malvado de Harry, que atormentó la infancia del joven mago tras la trágica muerte de sus padres. Richard Griffiths logró lo que pocos: ganarse el desprecio unánime de una generación gracias a una interpretación magistral. Sin embargo, el mundo del cine lloró su partida en 2013, cuando murió a los 65 años debido a complicaciones tras una cirugía coronaria.

Este fue un duro golpe también para Daniel Radcliffe, que lo consideraba uno de sus grandes compañeros de elenco y quien más lo apoyó en sus primeros pasos. “Richard estuvo a mi lado durante dos de los momentos más importantes de mi carrera. Me sentí orgulloso de conocerlo”, declaró el actor en diálogo con la BBC.

Robert Hardy – Cornelius Fudge

Robert Hardy interpretó al Ministro de Magia, Cornelius Fudge (Foto: Redes Sociales)

Robert Hardy dio vida al Ministro de Magia Cornelius Fudge, quien en un principio se muestra amable, pero que con el pasar de las películas se vuelve paranoico y negacionista ante el regreso de Voldemort. Robert murió en el año 2017, a los 91 años, por causas naturales.

Roger Lloyd-Pack – Barty Crouch Sr.

Roger Lloyd-Pack dio vida a Barty Crouch Sr. (Foto: Redes Sociales)

Roger Lloyd Pack es conocido por su papel de Bartemius Crouch en Harry Potter y el cáliz de fuego. El personaje era presentado como el director del Departamento de Seguridad Mágica durante la Primera Guerra Mágica, en la que estuvo Voldemort, y por la que fue descendido de su puesto. El actor murió en el año 2014 a causa de un cáncer de páncreas.

Dave Legeno – Fenrir Greyback

Dave Legeno como el líder de los hombres lobos (Foto: Redes Sociales)

Fenrir Greyback, el líder de los hombres lobo, fue interpretado en la gran pantalla por Dave Legeno. El actor murió en 2014, a los 50 años, producto de un golpe de calor que se produjo mientras visitaba el Valle de la Muerte, en California. Su deceso generó conmoción porque fue encontrado por otros visitantes tumbado en el suelo, según informó la BBC.

John Hurt – Garrick Ollivander

John Hurt como Garrick Ollivander, el propietario de la Tienda de Varitas Ollivanders en el Callejón Diagon (Foto: Redes Sociales)

El personaje de Garrick Ollivander es uno de los más importantes de la saga de Harry Potter, ya que es este personaje quien le entrega al joven mago su primera varita, cuando visita su tienda en el Callejón Diagon. John Hurt, que ya era conocido en aquel entonces por películas como El expreso de medianoche, El hombre elefante y El prado, murió en 2017, a los 77 años, por un cáncer de páncreas.

Otras muertes del mundo mágico de Harry Potter que conmocionaron a los fans

Timothy Bateson fue quien prestó su voz para dar vida al elfo doméstico conocido como Kreacher (Foto: Redes Sociales)

Además de las figuras más reconocidas, la saga también despidió a varios actores que, con participaciones más breves, dejaron su huella en el universo mágico. Entre ellos se encuentra Timothy Bateson, quien prestó su voz original a Kreacher y murió en 2009, a los 83 años; Leslie Phillips, recordado como la voz del Sombrero Seleccionador, murió en 2022, a los 98 años; Eric Sykes, quien interpretó a Frank Bryce, partió en 2012, a los 89 años.

Leslie Phillips, recordado como la voz del Sombrero Seleccionador, que le permite a Harry Potter ser parte de Gryffindor (Foto: Redes Sociales)

También se suman a esta lista Hazel Douglas, Bathilda Bagshot en la saga, que murió en 2016, a los 92 años; y Paul Ritter, visto como Eldred Worple, fallecido en 2021, a los 54 años tras un tumor cerebral. A su vez, Jimmy Gardner, el conductor del Autobús Noctámbulo, murió en 2010, a los 85 años.

Peter Cartwright, quien interpretó a Elphias Doge, murió en 2013, a los 78 años; Elizabeth Spriggs, la Dama Gorda, partió en 2008, a los 78 años; Alfred Burke, quien dio vida al exdirector de Hogwarts Armando Dippet, murió en 2011, a los 92 años; y Simon Fisher-Becker, el Fraile Gordo de Hufflepuff, falleció en 2023, a los 63 años.