De compras en Miami: el gesto de la China y Rusherking con un grupo de argentinos que los cruzó en un shopping

Eugenia “la China” Suárez y Thomas “Rusherking” Tobar viven un intenso romance y ya no dudan en mostrarse juntos. Ahora, la pareja junto al círculo íntimo de la actriz viajaron a Estados Unidos para tomarse unas soñadas vacaciones, pero ni aún estando en el exterior lograron escapar de las cámaras. Los artistas fueron fotografiados en un shopping de Miami, mientras hacían algunas compras, y tras el pedido de unos fans reaccionaron de la mejor manera.

“Buen día para la China y Rusher, comprando en el Sawgrass de Miami”, escribió la influencer Chismes de Ker en Instagram, junto a una foto que mostraba una imagen de la pareja captada, sin que ninguno de los dos lo note, en pleno momento de las compras.

La pareja fue captada por los fans en Miami (Foto Instagram @chismesdeker)

Luego de una divertida estadía en Disney, en la que todo el grupo familiar se mostró entusiasmado por el mágico lugar, la segunda parada del viaje fue Miami. Luego de la primera imagen robada a la pareja, un grupo de jóvenes se acercó para pedirles una foto y posaron de manera individual con cada uno. Lo destacables es que, pese a estar disfrutando de un merecido descanso en familia, tanto la China como Rusherking accedieron a tomarse la postal.

La China posó junto a un grupo de jóvenes (Foto Paparazzi)

En primer lugar, tres jóvenes le pidieron una foto a la China Suárez, y la actriz de Terapia Alternativa posó con una sonrisa, mientras sostenía el cochecito de su hijo Amancio, según reflejó la imagen publicada por Paparazzi. En una segunda postal, se observa que el mismo grupo posó con Rusherking, y se les sumó un niño. Al costado de la imagen, si se observa en detalle, se puede ver a Eugenia tapándose el rostro con un saco animal print.

Por el momento, ni la actriz ni el cantante revelaron cuándo regresarán al país. Lo cierto es que en las redes sociales ambos se muestran felices con el viaje y comparten postales. Según se informó, la China habría sido la persona que organizó y costeó el lujoso paseo que, además de sus tres hijos, contó también con la presencia de dos entrañables amigos de ella.

Fans argentinos se fotografiaron con Rusherking (Foto Paparazzi)

Este viaje se trataría de un obsequio de la actriz tanto para Rufina, Magnolia y Amancio, así como para su novio y su círculo íntimo integrado por su peluquero Juan Manuel Cativa, su amigo Thomas Raimondi, su agente personal Carolina Nolte y la hija de ella.

El enojo de los amigos de Rusherking

A mediados de julio, el exitoso cantante de trap emprendió un viaje a Disney junto al gran grupo liderado por su novia y se mostró más que feliz en redes sociales. Sin embargo, aquella alegría no fue compartida por sus amigos, que no dudaron en cruzarlo en las redes sociales -en tono de broma- por no haber estado con ellos para el Día del Amigo, celebrado en Argentina el 20 del corriente mes.

Martín Kovacs, el reconocido youtuber apodado “El demente”, no dejó pasar aquella fecha especial para lanzar un fuerte reproche a quien es su fiel amigo. Para ello, compartió una imagen de Rusherking en su cuenta de Instagram con la descripción: “Se busca”. Y bromeo acerca del desconocimiento que siente hacia él, debido a que hace tiempo no lo ve. “Era mi amigo, pero decidió organizar un viaje a Disney con lo que creo que es su nuevo grupo de amistades. Volá alto, campeón”, lanzó sin tapujos.

El duro reclamo hacia Rusherking (Foto Instagram @eldemente)

De inmediato, el grupo de amigos que conforman los cantantes Duki y Lit Killah, entre otros, comentaron la publicación en pedido de ayuda para encontrar a Thomas. Si bien todos utilizaron un tono humorístico, quedó en claro que desde que Rusherking comenzó a salir con Suárez ya no los frecuenta como antes.

Sin dejar pasar el momento, el cantante pidió disculpas y brindó una explicación. “Jajaja. Te amo mi hermano. Perdón, estoy trabajando, te lo juro. Vos te fuiste un mes con Iara ¿y yo me quejé? No, te apoyé porque es lo que te hace feliz. Qué dolor que siento”, cerró con reproche incluido.