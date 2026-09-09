De galán irresistible a villano de culto: las películas esenciales de Hugh Grant para ver en streaming y celebrar sus 66 años

Hugh Grant cumple este 9 de septiembre 66 años. El actor y director de cine es uno de los rostros más conocidos en producciones románticas, por lo que te traemos una lista de sus mejores películas para que puedas celebrar esta fecha especial con una maratón en streaming.

Las diez mejores películas de Hugh Grant para disfrutar en el streaming hoy

Luna de hiel (1992)

Durante una travesía en un transatlántico, una pareja británica formada por el aburrido Nigel y su esposa coincide con Oscar, un americano parapléjico, y su atractiva e inquietante mujer, Mimi. Duración: 1 h 59 min. Luna de hiel está disponible en MUBI.

Luna de hiel, tráiler

Cuatro bodas y un funeral (1994)

Un soltero inglés y una mujer estadounidense tienen un encuentro íntimo durante el curso de unos eventos sorpresivos. Duración: 1 h 57 min. Cuatro bodas y un funeral está disponible en Prime Video.

Trailer de la película Cuatro bodas y un funeral - Fuente: YouTube

Sensatez y sentimientos (1995)

Dos hermanas enfrentan sus problemas románticos en la Inglaterra del siglo XIX, donde reinan el dinero y la sociedad. Duración: 2 h 16 min. Sensatez y sentimientos está disponible en HBO Max.

Trailer de la película Sensatez y sentimientos, dirigida por Ang Lee

Un lugar llamado Notting Hill (1999)

Anna Scott, estrella de cine, y William Thacker, un hombre común, se conocen en un lugar llamado Notting Hill. Nace un inusitado romance, obstaculizado por el acecho de la prensa y las presiones que ejercen sus propias diferencias. Duración: 2 h 4 min. Un lugar llamado Notting Hill está disponible en Apple TV.

Trailer de Notting Hill

El diario de Bridget Jones (2001)

Las crónicas diarias de una joven divertida, pero acomplejada, cuya vida sentimental está siempre en crisis; y que vive obsesionada con la idea de bajar de peso, dejar de fumar y conseguir novio. Duración: 1 h 38 min. El diario de Bridget Jones está disponible en Netflix.

El diario de Bridget Jones, tráiler

Un gran chico (2002)

Un soltero irresponsable adquiere madurez y compasión a través de su amistad con un adolescente solitario. Duración: 1 h 41 min. Un gran chico está disponible en Apple TV.

Un gran chico, tráiler

Amor a segunda vista (2002)

El millonario George Wade no es capaz de hacer nada sin su asesora legal Lucy Kelson. Tras cinco años a su servicio, Lucy decide abandonar el trabajo, pero él solo la dejará ir con una condición: que encuentre una sustituta. Duración: 1 h 41 min. Amor a segunda vista está disponible en Apple TV.

Amor a segunda vista, tráiler

Realmente amor (2003)

Nueve historias entrelazadas examinan las complejidades de la única emoción que conecta a todos los individuos: el amor. Entre estos individuos se encuentra David, el apuesto y recién elegido primer ministro británico que se enamora de una empleada junior. Sarah es una diseñadora gráfica cuya devoción por su hermano enfermo mental complica su vida amorosa. Harry, un hombre casado, se siente tentado por su atractiva nueva secretaria. Duración: 2 h 10 min. Realmente amor está disponible en Apple TV.

Trailer de Realmente amor - Fuente: YouTube

Música y letra (2007)

Alex fue una estrella de la música durante los 80, pero su carrera lleva muchos años en declive. Sin embargo, cuando una diva del pop le propone una colaboración, Alex se enfrenta a una tesitura difícil: volver a componer música en solo unos días. Duración: 1 h 36 min. Música y letra está disponible en HBO Max.

Música y letra, tráiler

Escribiendo de amor (2014)

Keith Michaels, un guionista en horas bajas que en el año 1988 llegó a ganar un Oscar al mejor guion, se encuentra tan desesperado que acepta un trabajo como profesor de escritura en una pequeña población lejos de Los Ángeles, al norte del estado de Nueva York. Allí conocerá a una madre soltera. Duración: 1 h 47 min. ¿Cómo se escribe amor? está disponible en Apple TV.