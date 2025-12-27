LA NACION

De los looks de Pampita y Zaira Nara al almuerzo de Martín Demichelis con una misteriosa joven: los famosos disfrutan en Punta del Este

Algunas de las celebridades que decidieron despedir 2025 en la ciudad uruguaya ya comenzaron a aprovechar el tiempo libre, los encuentros y la noche

A puro sol y mar; las celebridades ya disfrutan del verano en Uruguay
Con un look descontracturado, Pampita posó para los flashes en un evento de la ciudad costera
Pampita, con un look hippie chic
Zaira Nara, infaltable en los eventos esteños
Fiel a su estilo, la conductora, empresaria y repostera Maru Botana fue una de las personalidades que no dudó en posar y mostrar una de sus clásicas delicias dulces
Maru Botana y Zaira Nara, felices, al caer el sol en Punta del Este
El polista Facundo Pieres fue visto en el mismo evento que su expareja y madre de sus hijos, Zaira Nara
Hermanas unidas: Calu Rivero y Marou Rivero disfrutan de la playa en familia
Cande Molfese pasó los últimos días del año con amigos en la playa
¿Botas en la playa? Cande Molfese se animó a combinar distintos estilos en un mismo look para el atardecer esteño
Martín Demichelis aprovechó los días de sol para pasear en el país vecino con sus hijos
En agosto de este año, Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron definitivamente luego de las versiones de infidelidad que surgieron por parte del entonces director técnico de Rayados de Monterrey; en su regreso a la Argentina, el matrimonio puso fin al vínculo después de 18 años juntos
Pese al distanciamiento, Anderson dejó en claro su buena relación con Demichelis, ya que la prioridad de ambos son sus hijos; por eso, eligieron manejar el proceso de divorcio con “privacidad y respeto”
¿Nueva conquista? Una misteriosa joven rubia acompañó a Martín Demichelis bajo el sol esteño
María Laura Leguizamón y el director de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, en Punta del Este
