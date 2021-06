De Moonlighting a Lucifer: series con intriga romántica a las que le falta un lance

Un fotograma de Lucifer

¿Se enganchan o no se enganchan? La intriga romántica en torno a la pareja protagónica es un ingrediente fundamental de cualquier serie y de cualquier género, desde Friends a The Good Wife. En este episodio de A pedido del público, Dolores Graña y Natalia Trzenko indagan en la prehistoria de las ficciones de suspenso que utilizan este recurso surgido del folletín para “aflojar” sus investigaciones de vida o muerte. Desde Moonlighting hasta Lucifer (que estrena nueva temporada), una historia de los detectives que se aman, pero no se animan.

Escuchá otros episodios del podcast

Suscribite al podcast

A pedido del público es un podcast de LA NACION que se actualiza todas las semanas. No te pierdas los próximos episodios: podés escucharlos en LA NACION o tu teléfono, computadora o en el auto. Este podcast está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o lo podés escuchar en tu reproductor de audio favorito vía RSS. Si te suscribís vas a tener un aviso automático cada vez que se publica un episodio nuevo.

LA NACION