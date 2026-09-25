Murió el “Negro” Oscar González Oro, a los 74 años

Este viernes murió Oscar “El Negro” González Oro, a los 74 años, según pudo confirmar LA NACION. El conductor fue una de las grandes figuras de la radio y hacía varios años años que se encontraba viviendo en Punta del Este, Uruguay.

Muy reservado, en el último tiempo no se mostró de manera pública ni aceptó brindar entrevistas, por lo que muy poco se sabía de su estado. “Hace un mes cenamos con él en Uruguay, estaba muy flaquito”, contó a este medio la periodista Denise Pessana, quien era amiga de González Oro. Además confió que el locutor necesitaba usar bastón para movilizarse.

"Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada", escribió en 2023 archivo

En junio del año pasado unos mensajes suyos en redes sociales habían generado preocupación entre sus seguidores, cuando publicó frases como: “Sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa”; “Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa” y “respondé esa llamada, el último ‘ring’ no avisa”. Frente a la inquietud que provocaron esos posteos, González Oro decidió aclarar: “No todo lo que publico tiene que ver conmigo. La mayoría son frases de gente a la cual admiro, gracias”

En agosto de 2023 se refirió a la culminación de la vida y escribió: “Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz. Dios, si es que Dios, salva mi alma, si es que tengo alma”. Rápidamente, sus seguidores se preocuparon y comenzaron a mandarle mensajes para acercarle su apoyo.

Negro González Oro

González Oro construyó una de las trayectorias más extensas y reconocibles de la radio. A lo largo de 35 años de carrera se consolidó como conductor, periodista y locutor, principalmente en AM, aunque también desarrolló una trayectoria en televisión.

Su vínculo con la radio comenzó en Radio Rivadavia, emisora que años más tarde volvería a integrar y a la que él mismo definió como un lugar especial en su recorrido profesional. Con el paso de los años, González Oro se convirtió en una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina, hasta alcanzar uno de sus mayores momentos de popularidad en Radio 10. Allí condujo durante 15 años El oro y el moro, programa que durante una década fue líder de audiencia en la radio AM. El ciclo se convirtió en uno de los principales espacios de la mañana radial y tuvo a González Oro como una de las figuras centrales de la emisora.

En los últimos años de su carrera volvió a alternar entre radio y televisión. En marzo del 2021 anunció su retiro de los medios después de 35 años de trayectoria. En su despedida explicó que sentía que había llegado el momento de cerrar una etapa y dejar atrás décadas de trabajo frente al micrófono. El 2 de abril de 2021 realizó su última emisión. Al finalizar el programa, cerró su ciclo con una frase que sintetizó su vínculo con el medio: “Me han hecho muy feliz”.

Aunque había anunciado su retiro, en 2023 volvió temporalmente a la televisión para conducir Nosotros a la mañana en El Trece, pero estuvo por dos semanas.

Su vida en Punta del Este

En agosto de 2020, cuando se flexibilizaron las medidas sanitarias en plena pandemia de coronavirus, González Oro cumplió con su deseo de mudarse a Uruguay.

“Me hizo muy mal el año 2020. En plena cuarentena, yo transformé mi programa de Radio Rivadavia en un ministerio para ayudar a la gente. En esa época, no había remedios oncológicos, no había insulina, no había pañales geriátricos, sillas de ruedas, bastones... Conseguimos casi todo pero yo quedaba con una carga terrible por las cosas que no podía conseguir”, le contaba a LA NACION en febrero de 2022. “Me quedaban dando vueltas esas cosas que no había podido cumplir. Y decidí dejar”.

“No creo que vuelva a hacer aire. Puedo manejar una radio, puedo asesorar, pero no sé si tengo ganas de tener la obligación de sentarme todos los días cuatro horas en un estudio. Quiero compartir tiempo con mis hijos, con quienes no compartí demasiado por mi profesión”, aseguraba.

Con un perfil muy bajo, desde entonces dio muy pocas entrevistas. “Me banco estar solo y a veces estar con gente me aburre porque no todo el mundo es interesante”, dijo González Oro en una entrevista que le concedió a un medio del vecino país en agosto de 2022. “El otro día leía que yo ya conocí a la gente que tenía que conocer, y me cuesta mucho conocer gente nueva. Y es un prejuicio, porque en estos dos años he conocido gente nueva y me resultaron agradables, podés mantener una conversación”, explicó.

González Oro se mudó en agosto de 2020 a Punta del Este

“Trato de evitar juntarme mucho con argentinos porque la conversación es la política, el país, la pobreza y terminamos todos amargados, con mala energía. Y lo que estoy buscando es tener la mejor energía posible para seguir sobrellevando la vida, porque no hay más remedio”, sostuvo.

Cuando le consultaron si añora, aunque sea desde Uruguay, volver a vincularse con los medios, el “Negro” respondió con seguridad: “Todo lo que me proponen yo ya lo hice. Y si me fui, no fue para volver. Volver, no voy a volver”, reafirmó.