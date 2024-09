De qué murió James Earl Jones, dueño de la inconfundible voz de Darth Vader en Star Wars y de Mufasa en Rey León

Escuchar

James Earl Jones, el famoso actor que supo ser la voz Darth Vader, el villano de la saga de Star Wars, y de Mufasa, el antagonista de la película de Disney Rey León, murió este lunes en su casa ubicada en el condado de Dutchess, Nueva York, a los 93 años. Así lo confirmaron sus representantes en Independent Artist Group, aunque por el momento se desconoce la causa.

La causa de su muerte no fue revelada inicialmente. Jones había sido diagnosticado con diabetes tipo 2 a mediados de la década de 1990, pero recién en 2016 lo hizo público, según The Independent. A pocas horas de su fallecimiento, no hubo ninguna precisión al respecto.

Jones se había casado inicialmente con la actriz y cantante Julienne Marie. Su segunda esposa, durante 34 años, fue Cecilia Hart, quien falleció en 2016. Jones tiene un hijo, Flynn Earl.

James Earl Jones era tartamudo cuando era niño

El artista nació el 17 de enero de 1931 en el condado de Arkabutla, Mississippi. Según Variety.com, después de superar una profunda tartamudez que lo aquejaba cuando era tan solo un niño, logró hacerse un espacio en el mundo de la actuación debido a sus grandes dotes actorales, pero por sobre todas las cosas a su gran voz.

Jones fue considerado como uno de los actores del cine, televisión y teatro más emblemáticos de todo el mundo. El actor supo interpretar diversos papeles en casi 200 obras a lo largo de sus más de 60 años de trayectoria. Es uno de los pocos artistas que supo ganar un premio EGOT, es decir, un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony.

ARCHIVO - James Earl Jones llega a la ceremonia de los premios Tony el 12 de junio de 2016, en Nueva York. (Charles Sykes/Invision/AP, Archivo) Charles Sykes - Invision

James Earl Jones en Darth Vader

Entre sus papeles más destacados se encuentran el de Dr. Strangelove: como aprendí a dejar de preocuparme y a amar a la bomba (1964). Supo interpretar la voz de Darth Vader en la primera trilogía de Star Wars: Star Wars (1977), El Imperio Contraataca (1980) y El Retorno del Jedi (1983).

No solo participo de la primera saga, sino que también actuó en el papel de villano en otros filmes como La Venganza de los Sith (2005), Rogue One: Una historia de Star Wars (2016), Episodio IX: El Ascenso de Skywalker (2019), Obi-Wan Kenobi (2019) y la serie Rebels (2019). Además, supo ser la voz de Mufasa en El Rey León (1994) y en el remake de la misma realizada en 2019.

En la pantalla grande participo de películas icónicas como Conan el Bárbaro (1982), Coming to America (1988), Patriot Game (1992) y Sneackers (1992). El artista supo actuar como invitado en reconocidos programas como La Ley y el Orden, Frasier, House y Los Simpson. Además, también grabó la banda sonora de la campaña promocional que dice “This is CNN”, para el reconocido medio de noticias por cable.

Logro ser nominado para los Óscar como mejor actor principal por el papel que protagonizó en The Great White Hope (1971). Y aunque en esa edición no pudo ganar la terna, en 2012 La Academia lo premio con un Óscar honorario recociendo su exitosa trayectoria en el mundo del espectáculo. También fue nominado en ocho ocasiones al Emmy, de los cuales gano en dos ocasiones.

James Earl Jones interpretó a la voz de Mufasa en dos ocasiones

Jones no solo se destacó por sus excepcionales actuales en la gran y pequeña pantalla, sino que también lo pudo hacer en Broadway. Ganador de dos premios Tony gracias a los papeles que interpretó en The Great White Hope (1969) y Fences (1987). Además, la organización le otorgó un premio especial al actor en 2017, ya que se retiraba de los escenarios.

Hace dos años, en septiembre de 2022, la Organización Shubert rebautizó el teatro Cort, que cuenta con 110 años de antigüedad, como The James Earl Jones Theatre. Un homenaje gigantesco para una figura gigantesca. A la ceremonia de inauguración asistieron figuras del calibre de Samuel L. Jackson, Brian Stokes Mitchell y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

Kenny Leon, director de obras en Broadway, le dijo a Associated Press en ese momento que no puede pensar en un artista que haya servido más a Estados Unidos que como lo hizo Jones. Si bien el actor no pudo asistir a la inauguración, por una cuestión de edad, la organización le dio una visita privada a las instalaciones del recinto que lleva su nombre.

LA NACION