De qué murió Lisa Marie Presley, la hija de Elvis

escuchar

La tarde del jueves 12 de enero fue atravesada por la triste noticia del fallecimiento de Lisa Presley, la única hija de Elvis y Priscilla Presley. La sorpresiva información generó interés sobre las causas de la muerte de la conocida compositora y heredera por el lado paterno de uno de los linajes más reconocidos del Rock & Roll.

Como indicaron los primeros reportes, la muerte de Presley, cuyo segundo nombre era Marie, se produjo debido a un paro cardíaco que la afectó en su casa de Calabasas, en el estado de California. Aunque recibió los primeros auxilios en la residencia y fue hospitalizada, no fue suficiente para salvar la vida de la compositora, nacida el 1° de febrero de 1968, nueve meses después de la boda de sus padres.

Los problemas del corazón eran un antecedente familiar: su padre, el recordado artista Elvis Presley, también murió de un infarto en su hogar, la mansión Graceland, a los 42 años, el 16 de agosto de 1977. En aquel entonces, el “Rey del Rock and Roll” padecía sobrepeso y la autopsia reveló que en su sangre se encontraron altos niveles de opioides como Dilaudid, Percodan, Demerol y codeína, así como Metacualona.

Tras quedar sin padre, Lisa se convirtió en la única heredera de su patrimonio, y administró la finca Graceland y otros activos del ídolo hasta que vendió su participación mayoritaria en 2005. De todas formas, continuó como propietaria del icónico inmueble, en el que están enterrados su padre y uno de sus hijos.

Compositora, la llamada “Princesa del Rock & Roll” editó tres discos propios entre 2003 y 2012, y también realizó “colaboraciones” póstumas con su padre, añadiendo su voz a canciones suyas como “In the Ghetto” y “Don’t Cry Daddy,”. “Ha sido toda mi vida”, le dijo a la agencia Associated Press en 2012 sobre la influencia de Elvis. “No es algo que ahora escucho y suena diferente, aunque tal vez lo oigo más de cerca. Me mantengo constante en el hecho de haber sido siempre su admiradora”, elaboró antes de enfatizar que él “siempre fue una influencia”.

Lisa Presley fue la única hija de Elvis, nacida de su matrimonio con Priscilla Presley (AP Photo/Perry Aycock, File) Perry Aycock - AP

La vida de Lisa Marie Presley fue foco de las noticias desde el anuncio de su nacimiento, y durante su vida adulta también sintió el peso de la opinión pública debido a sus cuatro matrimonios -entre ellos su casamiento de dos años con Michael Jackson y de cuatro meses con Nicolas Cage-, así como problemas con las drogas que la aquejaron en su juventud.

Producto de su unión con Danny Keough tuvo dos hijos, Riley y Benjamin Storm, y de su matrimonio con Michael Lockwood en 2008 nacieron sus mellizos Harper y Finley. Benjamin se suicidó en 2020, y la noticia fue devastadora para su madre, quien había retomado su agenda pública: este martes se la pudo ver en la alfombra roja de los Golden Globes, acompañando al elenco de la biopic sobre su padre, apenas dos días antes de su muerte.

LA NACION