Cuándo y de qué murió Elvis Presley, el rey del rock and roll

Si hablamos de cantantes icónicos, Elvis Presley es uno de ellos. Su carisma y destreza en el escenario en la década del 60 y 70 lo llevó a ser considerado como el rey del rock and roll y le dio una enorme popularidad. Lamentablemente, y como muchos otros artistas, su temprana muerte sorprendió a la audiencia pública y hasta el día de hoy muchos tienen interrogantes sobre las causas por las que dejó este mundo. ¿Qué desencadenó su triste final?

El cantante murió el 16 de agosto de 1977 en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Fue su entonces novia, Ginger Alden, quien encontró el cuerpo en el baño de su dormitorio principal en la mansión ubicada en 3754 del Elvis Presley Boulevard. Asombrada, alcanzó a ver a su pareja en posición horizontal y con la cara hacia el suelo, sin obtener señales de lo que le pudo haber pasado.

Elvis Presley Boulevard, la mansión donde murió el cantante Tulsa Tiny Stuff

Tras percatarse de la situación, rápidamente llamó al equipo de emergencias. Una vez allí, intentaron reanimarlo durante 30 minutos, pero no tuvieron éxito y lamentablemente no hubo más por hacer. Presley fue trasladado al Baptist Memorial Hospital y, al arribar, un equipo de diez médicos le practicó la autopsia. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a hacer eco de la noticia de su fallecimiento y difundieron diversas teorías sobre su muerte.

Asesinato, sobredosis y una prescripción poco ética de fármacos por su médico personal, George Nichopoulos, fueron las que más cobraron popularidad. No obstante, esta última no estaba apartada de la realidad y la figura del profesional de la salud comenzó a ser el centro de escena.

Cabe mencionar que Elvis padecía aterosclerosis en sus vasos coronarios, arterias cerebrales y aorta. Además, estaba bajo un riguroso tratamiento por cardiopatías e hipertensión. En relación con estos problemas de salud, las recetas que supuestamente mejoraban sus dolencias no eran las más adecuadas.

El juicio al médico de Elvis Presley

Tras una investigación, Nichopoulos -conocido como “Doctor Nick”- fue acusado formalmente de asesinato en 1981. El abogado que se encargó de defenderlo fue James Neal, a cargo de enjuiciar a Richard Nixon en el caso Watergate.

Una vez que se ahondó más sobre el tema, en octubre de ese año el doctor fue declarado“no culpable”, pero se lo condenó por prescripción poco ética de fármacos a Elvis Presley.

Si bien en aquel entonces Nichopoulos no fue juzgado como asesino, en 1994 el estado de Tennessee reabrió la autopsia, ya que los interrogantes sobre las causas de la muerte del intérprete de “Can’t help falling in love” aún eran un misterio. Sin embargo, tras un nuevo análisis, fue el reconocido forense Joseph Davis quien concluyó que murió de un ataqué al corazón.

Elvis en 1973. Foto: AP

“La posición del cuerpo era tal que estaba a punto de sentarse en el inodoro cuando ocurrió el ataque. Se lanzó hacia la alfombra, con la espalda en el aire, y estaba muerto cuando golpeó el piso. Si hubiera sido una sobredosis de drogas, habría caído en un estado de sueño creciente. Se habría subido los pantalones del pijama y se habría arrastrado hasta la puerta para buscar ayuda. Lleva horas morir de drogas”, develó en aquel entonces. De esta forma, le puso punto final al misterio, según un artículo publicado en The Mirror.

La vida de Elvis Presley en la cultura popular

Desde su fallecimiento, la historia del cantante se dio a conocer en diversos documentales y su música llega, hasta el día de hoy, a todas las generaciones.

Hay una producción actual que lo tiene nuevamente como protagonista, se trata de Elvis, la película de drama biográfica sobre su vida y trayectoria artística. Está dirigida por Baz Luhrmann y se estrenó el 14 de julio.

Elvis, la película sobre su vida que se estrenó el 14 de julio SensaCine

A poco de su lanzamiento, hubo un sinfín de comentarios respecto de las actuaciones del elenco, tales como Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Yola, Luke Bracey, Kelvin Harrison Jr., Dacre Montgomery, Helen Thomson, Richard Roxburgh y David Wenham.

Indudablemente, poco a poco se convertirá en una de las piezas audiovisuales más vistas de este 2022 y sirve como una manera de conocer más a una persona que marcó un hito en la historia musical.