De qué trata Lo dejamos acá, la película que reúne a Ricardo Darín y Diego Peretti y llega a Netflix

Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a trabajar juntos en Lo dejamos acá, la nueva película argentina que llegará a Netflix. El largometraje está dirigido por Hernán Goldfrid y tendrá su estreno mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de desembarcar en la plataforma de streaming el próximo 16 de octubre.

Para Darín, el proyecto marca su regreso a la pantalla grande después de Argentina, 1985 y del alcance internacional que tuvo El Eternauta. Además de protagonizar la película, el actor participa como productor junto a su hijo, Chino Darín, y Federico Posternak, a través de Kenya Films.

De qué trata Lo dejamos acá

La película llegará a Netflix el 16 de octubre (Foto: Netflix)

La historia gira en torno a un psicoanalista interpretado por Ricardo Darín, cuya relación con su profesión comienza a cambiar después de atravesar una crisis de confianza en los métodos que utilizó durante años. En ese contexto, decide explorar nuevas maneras de abordar a sus pacientes y comienza a acercarse a los límites de lo permitido dentro de su práctica.

La situación toma un nuevo rumbo cuando aparece en su consultorio un escritor interpretado por Diego Peretti. El hombre atraviesa un bloqueo creativo que le impide encontrar nuevas ideas y desarrollar su trabajo. El encuentro entre ambos genera una relación que excede el vínculo habitual entre profesional y paciente y termina modificando la manera en que el psicoanalista observa su propia profesión.

La película vuelve a reunir a Ricardo Darín y Diego Peretti (Foto: Netflix)

A medida que avanza la historia, los problemas del escritor funcionan como un disparador para que el personaje de Darín revise sus propios métodos y se cuestione las certezas que tenía sobre el ejercicio del psicoanálisis. Así, la película combina el vínculo entre los dos protagonistas con una mirada sobre los límites profesionales y las transformaciones personales que surgen a partir de ese encuentro.

Un proyecto que ya da que hablar

Lo dejamos acá cuenta con la dirección de Hernán Goldfrid, responsable de películas como Tesis sobre un homicidio y Música en espera. El guion fue escrito por Emanuel Díez, quien también participó en producciones como El encargado, Nada y Coppola, el representante. Además, la película es una producción de Kenya Films, la compañía audiovisual fundada por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak.

Sin lugar a dudas, el regreso de Darín y Peretti a una historia compartida, sumado al recorrido de sus realizadores y al estreno internacional en San Sebastián, convierte a Lo dejamos acá en una de las próximas producciones argentinas que buscarán captar la atención del público local e internacional.