Netflix: con Ricardo Darín, Diego Peretti y Oscar Martínez, las nuevas películas argentinas que estrenará la plataforma

Con El Eternauta, Envidiosa y División Palermo, las producciones argentinas se convirtieron en un éxito en Netflix, y la plataforma de streaming tiene varios proyectos nacionales más entre sus próximas ofertas. Según revelaron desde la misma plataforma, son varias las propuestas que llegarán en los próximos meses a su catálogo con figuras locales de primer nivel, entre quienes se destacan Ricardo Darín, Oscar Martínez, Luis Brandoni y Diego Peretti.

Lo dejamos acá

Ricardo Darín y Diego Peretti en Lo dejamos acá Consuelo Oppizzi / Netflix

Con la participación protagónica de Ricardo Darín y Diego Peretti, Lo dejamos acá es un largometraje que se centra en la relación entre un psicólogo y su nuevo paciente, un escritor con bloqueo creativo que llega a su vida y cambia su forma de comprender su profesión.

La trama del film gira alrededor de un psicoanalista interpretado por Darín, quien debido a una pérdida de fe en los métodos tradicionales comienza a practicar nuevas formas de analizar a sus pacientes y a tensar los límites permitidos. En medio de ese terremoto profesional (y personal), la llegada de un escritor (Peretti) que afronta la imposibilidad de generar ideas lo obligará a replantearse el modo en el que psicoanaliza al resto de sus pacientes.

Lo dejamos acá está dirigida por Hernán Goldfrid (Tesis sobre un homicidio y Música en espera) y fue escrita por Emanuel Diez, guionista también de El encargado, Nada y Coppola, el representante. La producción, por su parte, corre por cuenta de Kenya Films, la productora audiovisual fundada hace nueve años por Ricardo Darín, el Chino Darín y Federico Posternak

El último gigante

Oscar Martínez y Matías Mayer en El último gigante Prensa Netflix

Dirigida y escrita por Marcos Carnevale, quien con Goyo y Granizo conquistó al público de Netflix, la historia de El último gigante gira en torno a Boris, un carismático guía turístico que se reencuentra de forma inesperada con su padre, un hombre que lo abandonó 28 años antes. A través de encuentros tensos y emotivos, juntos exploran el dolor del pasado, el resentimiento y la posibilidad del perdón.

El elenco de la película, producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films, está encabezado por Oscar Martínez y Matías Mayer y se completa con Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika, Yoyi Francella y Alexia Moyano.

Parque Lezama

Luis Brandoni y Eduardo Blanco, protagonistas de Parque Lezama MOSCU - TOMMY PASHKUS AGENCIA

Con los mismos protagonistas del gran éxito teatral y de la mano de Juan José Campanella, Parque Lezama tendrá su versión cinematográfica. La historia que más de 600.000 espectadores disfrutaron a lo largo de 11 años tanto en Argentina como en España desembarca en Netflix con Luis Brandoni y Eduardo Blanco como figuras principales, pero también con las actuaciones de Verónica Pelaccini, Claudia Fontán, Agustín Rada Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.

Parque Lezama narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un hombre que tiene como culto la indiferencia política. Desde un banco del histórico espacio verde de San Telmo -que se convierte en un personaje más de la trama- Antonio Cardozo y León Schwartz tejen diálogos cruzados por las carcajadas, la ternura y la emoción al tiempo que reflexionan sobre su vida y el contexto que los rodea.

Juan José Campanella

“En estos once años de representaciones de Parque Lezama en el teatro yo siempre vi la obra como director, desde el fondo de la sala y nunca ocupando una butaca. Y en 2024, como iba a ser el último año de la obra, me propuse verla en la fila 5, al medio. Fue algo impresionante. Me quedé super emocionado. Y mirá que vi la obra 500 veces. Ahí me dije: esta historia no puede terminar con la obra de teatro. Tiene que quedar en algún lugar el legado del trabajo de estos dos monstruos como Eduardo y Luis”, contó el director a LA NACION al hablar de la adaptación de la obra a la pantalla grande.

Hasta el momento, ninguna de las tres producciones tiene fecha confirmada de estreno.