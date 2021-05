De Sol Pérez a Noelia Novillo: las conductoras de Canal 26 que dieron que hablar

En las últimas horas, la presentación de una noticia a cargo de una conductora de Canal 26 dio la vuelta al mundo. Es que, luego de informar en vivo que había fallecido “William Shakespeare, uno de los escritores más importantes”, el nombre de la periodista Noelia Novillo se volvió viral en las redes sociales y su blooper llegó hasta los medios británicos. Quien había muerto, en realidad, era Bill Shakespeare, el primer hombre en ser vacunado contra el Covid-19. Sin embargo, Novillo no fue la única referente femenina que dio que hablar por su tarea en ese canal. Antes, otras caras de la señal traspasaron la pantalla y aparecieron en los titulares de los medios por sus looks y las situaciones que se dieron en el aire televisivo.

Noelia Novillo, la mujer que anunció la muerte de William Shakespeare

“Vamos con una información que nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, vamos a comentar el por qué. Como sabemos es uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa. Ahí lo vemos”, aseguró Novillo, sin percatarse de su confusión mientras se mostraban imágenes del hombre de 81 años que murió recientemente, y no del célebre poeta y dramaturgo nacido en el siglo XVI.

El insólito error de la conductora de Canal 26 sobre William Shakespeare - Fuente: Canal 26

Tras la viralización del video, Novillo hizo su descargo. “Quiero contarle a la gente que soy locutora de radio y de televisión, trabajo hace muchos años en este medio así como también en otros. Seguramente han podido ver que en las últimas horas se ha viralizado una noticia mía. En realidad, sabía y conocía lo que estaba diciendo y comentándole como siempre a toda la gente. Me mal expresé, me faltó un punto, una coma, un paréntesis. Quería aclarar algo, fui mal explícita (sic) y la gente, por supuesto, lo malinterpretó”.

Noelia Novillo hizo un descargo luego de dar como noticia la muerte del autor de Hamlet Instagram

Romina Malaspina y sus llamativos looks en el noticiero

En junio del año pasado, a pocos días de su debut en Canal 26, Romina Malaspina se convirtió en trending topic de Twitter. ¿La razón? La modelo dio las novedades económicas del país luciendo un osado top con transparencias que quedó grabado en la memoria de los espectadores.

Romina Malaspina conduciendo el noticiero de Canal 26 con un top trasparente

Malaspina nació en Mar del Plata y saltó a la fama al participar en la edición de Gran Hermano de 2015. Aquella temporada, conducida por Jorge Rial, catapultó su carrera como mediática y le abrió las puertas a otros programas de televisión, como el reality chileno Doble tentación y el español Supervivientes, emitido en 2018.

Además, tras dar sus primeros pasos en el mundo del periodismo, estuvo en el centro de varias controversias al hacer públicas sus opiniones sobre temas de actualidad como la pandemia de coronavirus (dijo que “crearon intencionalmente un virus para ganar ventaja en la economía”) o la toma del Capitolio estadounidense en enero pasado, sobre la que expresó: “Uno ve las imágenes y piensa que puede ser un país de Sudamérica, pero no, lamentablemente es en los Estados Unidos”.

A comienzos de mayo, Malaspina se despidió de su rol como conductora para volcarse a la música, aunque se divulgaron versiones sobre un posible conflicto con las autoridades de la emisora.

Sol Pérez, la “chica del clima” que se robó todas las miradas

La carrera de Sol Pérez en la televisión empezó con su participación en Combate (elnueve), pero la influencer se instaló definitivamente en los medios luego de convertirse en “la chica del clima” del programa Sportia de TyC Sports. Ese trabajo fue el puntapié para luego formar parte de la conducción de Canal 26, donde dejó de hablar del estado del tiempo para informar sobre noticias políticas, económicas y sociales.

Con su formación en Derecho todavía en curso, Pérez no estuvo exenta de las críticas de algunos usuarios de las redes sociales que, entre abril y mayo de 2020, cuando se sumó a la señal, sugirieron que no estaba preparada para conducir un noticiero. “Hace apenas tres semanas que estoy en Canal 26, de 20 a 22, y parece que me estaban esperando las críticas. Estoy aprendiendo un montón, trabajo con un equipo de gente excelente”, se defendió en su momento.

En 2020, Sol Pérez debió defenderse de las críticas por su trabajo en el noticiero: "Todo el tiempo siento que estoy rindiendo examen" Instagram

“Fue una propuesta buenísima desde el momento cero. No sé por qué les molesta: parece que solamente pudo opinar y reírme, pero no conducir un programa que informa”, dijo en diálogo con Confrontados (elnueve). “Yo no voy a ser la chica tonta porque no me quedo callada cuando algo no me gusta. Amo lo que hago y estoy agradecida de todas las posibilidades que tuve a lo largo de mi corta carrera. Pero todo el tiempo siento que estoy rindiendo examen. Durante la primera semana del programa fui tendencia porque ocupaba un lugar en un programa de noticias. No es que me haya dolido, en realidad, pero me preocupa que la gente que me contrató, se arrepienta. No quiero quedarme si trabajo, no le hice nada a nadie”, se quejó.

Actualmente, y con la pandemia de por medio, además de reunir a millones de seguidores en Instagram que están atentos a sus rutinas de ejercicio, Sol fue convocada para la última edición de MasterChef Celebrity y llegó a las semifinales de la competencia, que aún se desarrolla por la pantalla de Telefe.

