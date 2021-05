“El error de una presentadora argentina con Shakespeare”: el blooper de Canal 26 llegó a los medios del mundo

Bill Shakespeare, el primer hombre en ser vacunado contra el Covid-19 en Reino Unido, murió esta semana de un ACV, ocasionado por cuestiones ajenas a la pandemia o a la inoculación. Pero la noticia de su muerte produjo un insólito blooper por parte de una periodista de Canal 26: confundió al recientemente fallecido con William Shakespeare, el célebre escritor del siglo XVI.

“Vamos con una información que nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, vamos a comentar el por qué. Como sabemos es uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa. Ahí lo vemos”, aseguró Noelia Novillo, periodista al frente del noticiero de Canal 26, sin percatarse de su error y mientras se mostraban imágenes del hombre de 81 años cuando recibió la vacuna de Pfizer-BioNTech.

El insólito error de una periodista sobre William Shakespeare - Fuente: Canal 26

Y como “replicar o no replicar” suele ser la cuestión, distintos medios británicos se hicieron eco del furcio de Novillo. Uno de ellos fue The Guardian, quien tituló Bard timing: Argentinian TV reports death of Shakespeare after Covid jab (algo así como: Error de temporalidad: una emisora argentina informó sobre la muerte de Shakespeare después del Covid). El juego de palabras del medio británico remite a la fecha de muerte del poeta, el 23 de abril de 1616.

The Guardian de Reino Unido se hizo eco del blooper de la periodista de Canal 26 Captura del sitio web

El sitio News Block también publicó acerca del blooper de la periodista y locutora argentina. Casi con las mismas palabras destacó el error entre el octogenario que falleció esta semana y el escritor homónimo.

El portal News Block también se hizo eco del blooper de la periodista y locutora de Canal 26 Captura Del Sitio Web

Desde Barcelona, el diario español La Vanguardia también reflejó el error histórico en el que incurrió la periodista. En este caso, el prestigioso diario tituló: “El lamento de una presentadora al creer que ha muerto (el escritor) William Shakespeare”. En la volanta señalaba que se trataba de una confusión.

Con la imagen de la periodista Noelia Novillo, La Vanguardia de España también se hizo eco del error Captura Del Sitio Web

Y la confusión radica en que lejos de tratarse del autor de Hamlet o Romeo y Julieta, el William Shakespeare fallecido esta semana tenía 81 años y había trabajado para la automotriz Rolls Royce y fue director de dos escuelas y consejero parroquial durante 30 años.

LA NACION