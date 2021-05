“Para mí la rajaron”, las polémicas versiones sobre la salida de Romina Malaspina de Canal 26

Luego de que Romina Malaspina anunciara su despedida del periodismo televisivo y su partida del Canal 26 para debutar como cantante, comenzaron a circular distintos rumores sobre los verdaderos motivos de su salida.

Según contó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (eltrece), la decisión de no continuar al frente del noticiero no fue tomada por la modelo, sino por las autoridades de la emisora. “Para mí la rajaron. ¿Qué querés que te diga?”, lanzó el periodista.

Más tarde, la panelista Maite Peñóñori contó que alguien del canal le estaba escribiendo mensajes para confirmarle que “la rajaron”. “El 30 de abril terminaba su contrato y decidieron no renovarle. Parece que Romina tomaba muchos compromisos de ‘curritos’ y faltaba seguido. Sumado a que llegaba muy sobre la hora y al aire no rendía”.

“Pará, ¿porque llegaba sobre la hora se notaba que estaba floja de papeles o porque ya venía floja las 24 horas?”, preguntó De Brito con ironía. Luego, añadió: “No solo decidieron no renovarle, sino que ni siquiera lo evaluaron, porque hace unos días llamaron a otra persona para ocupar ese horario. Esa famosa no condujo en ese canal, pero sí en otra señal de deportes, aunque actualmente no está haciendo noticiero”.

Finalmente, Peñoñori completó: “Me dicen que le tenían que poner muy seguido reemplazos porque ella se ponía compromisos que coincidían con el horario del noticiero”.

