El amor más disonante, el exilio y la salud frágil que transformaron el dolor de Frédéric Chopin en música eterna

En la obra de Frédéric Chopin, el sentimiento encontró en el piano una forma de expresión tan intensa que volvió innecesaria cualquier palabra. El músico polaco no solo compuso desde el virtuosismo, sino desde una pasión turbulenta marcada por su vínculo con la escritora George Sand, un encuentro que nació desde la necesidad y que transformó su etapa más compleja en un legado de melancolía inmortal.

Hijo de un profesor de literatura francés y una aristócrata polaca, Frédéric Chopin nació en 1810 en Żelazowa Wola, un pueblo al oeste de Varsovia, en Polonia. Como el único varón de cuatro hermanos, creció en el seno de una familia culta que le brindó una educación privilegiada. Desde muy joven tuvo acceso a lo mejor del arte, lo que moldeó de forma indudable su sensibilidad y el genio artístico que lo definiría. Su formación, combinada con un entorno refinado, cimentó las bases para convertirse en el símbolo máximo del Romanticismo musical.

A los seis años ya dominaba el piano con una destreza prodigiosa; apenas un año después le daba vida a su composición debut, la “Polonesa en sol menor”; y a los ocho se presentó por primera vez ante el público. Su ascenso fue vertiginoso: cuando tenía 13, y luego de haber impresionado hasta al propio Zar Alejandro I, ingresó al Conservatorio de Varsovia, donde rápidamente fue catalogado por el compositor Józef Elsner, su mentor, como un auténtico genio musical.

Foto inédita de Chopin descubierta en 2017 que pudo haberse tomado en 1847 por el fotógrafo francés Louis-Augusste Bisson, en su estudio de París

Mientras la situación en su país era cada vez más complicada, ya que por aquella época sucedía el levantamiento polaco contra el imperio ruso, consciente de que su talento necesitaba de nuevos horizontes y que solo podía florecer en Europa Occidental, decidió abandonar Varsovia y continuar su camino por Austria, Alemania e Inglaterra. Fue en Francia donde, con apenas 20 años, fijó su residencia definitiva para transformarse en el corazón del movimiento romántico y alcanzar la inmortalidad.

Aquejado por una salud de cristal —marcada desde su infancia por inflamaciones, pinchazos y alergias— y sumergido en la herida abierta del exilio, Chopin transformó su desolación en belleza. En esa atmósfera de nostalgia y lejanía familiar nacieron algunas de sus composiciones más memorables como el “Nocturno n.º 20 en do sostenido menor”, el célebre “Op. 9 n.º 2”, la desgarradora “Balada n.º 1” y, tras la caída de su patria, el “Estudio Revolucionario”.

Los primeros años lejos de casa no fueron nada sencillos. Sin embargo, su refinada educación, una red de vínculos estratégicos y un virtuosismo incomparable le abrieron las puertas de los salones más exclusivos de París. Allí, el joven polaco no tardó en convertirse en el maestro de piano predilecto de la élite francesa, lo que consolidó su lugar en el epicentro de la alta sociedad.

Como dar conciertos en vivo lo incomodaba y su vocación estaba más ligada a la enseñanza, en sus últimos años de vida se dedicó a componer y trasmitir su conocimiento. Fue en este periodo de madurez cuando, tras varios romances que dejaron huella en su obra, cruzó su camino con Amantine Aurore Lucile Dupin, la audaz novelista conocida por el pseudónimo de George Sand. Juntos protagonizaron una historia de amor y desamor que desafió las convenciones de la época y expandió las fronteras de la sensibilidad artística, una trama tan poderosa que acabaría inmortalizada incluso en la gran pantalla.

Aquel primer cruce de miradas tuvo lugar el 24 de octubre de 1836, en el salón de la condesa y escritora Marie d’Agoult. El encuentro, organizado por el gran compositor Franz Liszt —amigo común de ambos—, estuvo lejos de ser el flechazo esperado. De hecho, la velada no solo careció de magia, sino que resultó ser un absoluto desencuentro.

El primer encuentro entre Chopin y Sand fue el 24 de octubre de 1836

A pesar de que Sand —seis años mayor que él— llevaba tiempo cautivada por el talento del polaco, el primer impacto en Chopin fue de un rechazo tajante. No hubo magnetismo, sino una distancia que pareció definitiva durante años. El músico, perturbado por la singularidad de la autora, dejó escrita una impresión demoledora sobre aquella noche en su diario personal: “Hoy conocí a una gran celebridad, Madame Dudevant... Su apariencia no es agradable. De hecho, hay algo en ella que indudablemente me repele. ¡Qué persona más falta de atractivo! ¿Es realmente una mujer? Me inclino a dudarlo”. Paradójicamente, ese desprecio inicial sería el preludio de una de las historias de amor más icónicas del Romanticismo del siglo XIX.

Antes de que sus caminos volvieran a cruzarse, el compositor se comprometió con Maria Wodzińska. El vínculo con la joven pintora polaca nueve años menor que él había nacido en la infancia y florecido años después, cuando se convirtió en su maestro durante una estancia en Polonia. Pero las promesas de matrimonio se rompieron pronto: en mayo de 1838, aquel romance de juventud era solo un recuerdo amargo que ya había dejado atrás.

La ruptura de su compromiso no fue su decisión. Vino por un pedido de quien era el padre de María, que le dijo que solamente aceptaría la unión si su salud, sus hábitos y su fortuna mejoraban. Ante este ultimátum, tomó distancia, volvió a Francia y se conformó con un intercambio de cartas que sirvió de cuenta regresiva para un reencuentro que nunca sucedió. ¿El motivo? Aunque él aseguraba que su salud y sus hábitos habían cambiado, su agenda se tornó cada vez más afixiante y su estado se complicó tras pescar un severo cuadro gripal en el invierno de 1837 que se volvió crónico.

Aquella separación lo sumergió en una profunda depresión, que fue alimentada por el estigma de su propia fragilidad. En ese momento, en el que se sentía rechazado por una salud que, de cierta manera, lo condenaba a la soledad, Chopin compuso la célebre “Marcha fúnebre”, obra que trasmitió su desolación y que, tiempo después, se convirtió en el corazón palpitante de su monumental “Sonata n.º 2 en si bemol menor”.

Para el invierno de 1838, París era testigo del romance más singular del siglo. El tímido y frágil artista finalmente había caído rendido ante la fuerza disruptiva de George Sand, una mujer cuya personalidad desafiaba todas las convenciones de la época. Lejos del concepto idílico de romance, su unión fue un choque de temperamentos; una alianza compleja que dejó un eco eterno en sus creaciones y que, aún hoy, se palpita en cada partitura y en cada página que legaron.

Al poco tiempo de empezar a salir, ella viajó con sus dos hijos a Mallorca, España, y él la acompañó con la esperanza de que el clima del lugar lo ayudara a mejorar su salud, algo que le recomendaron los médicos. Sin saberlo, ese viaje serviría para regalarle a la posteridad sus 24 Preludios, los cuales compuso en aquellos días que también anticiparon lo que su vínculo significaría para él. Sin embargo, el paisaje resultó ser un espejismo: aunque Chopin llegó a describir en su diario un entorno de ensueño —“el cielo es como turquesa, el mar como esmeraldas”—, la estadía pronto se transformó en un calvario de humedad, enfermedad y aislamiento social.

Frédéric Chopin y la escritora George Sand se mudaron a la isla por su clima saludable, pero la vida mutó en pesadilla cuando comenzaron a segregarlos

Fue precisamente en el “Preludio de la gota de lluvia” donde quedó plasmada la angustia de aquellos días. El invierno mallorquín se tornó hostil y la humedad extrema del monasterio cartujo de Valldemossa, lugar en el que se tuvieron que refugiar, terminó por quebrar la frágil salud del músico. Al ritmo de su tos crónica, crecieron los rumores de tuberculosis y el rechazo de una sociedad profundamente conservadora. Para los lugareños, la imagen era intolerable: una mujer divorciada —Sand se había separado legalmente del padre de sus hijos, Casimir Dudevant, en 1836— en convivencia sin estar casada con un hombre a quien ya consideraban un inválido.

Tras 95 días de asfixia en Mallorca, la pareja abandonó la isla que, en lugar de cobijarlos, comenzó a distanciarlos. Lo que debió ser un idilio se transformó en una carga de dependencia física y emocional que George Sand —quien se sentía exhausta y sobrepasada— retrataría con crudeza en su libro Un invierno en Mallorca. Derrotados por el clima y la hostilidad local, decidieron encontrar un nuevo equilibrio, por lo que dividieron sus días entre el bullicio de París y la serenidad de Nohant, la casa de campo de la escritora.

Nunca llegaron a convivir oficialmente en Francia, pero si decidieron ser vecinos, hecho que terminó de convertir su vínculo en algo mucho más parecido a una amistad que a un amor pasional y que, finalmente, llevó a su separación en medio de tensiones e infidelidades. En 1846, George lanzó su obra más importante, Lucrezia Floriani, que relata un romance destructivo entre una actriz y un aristócrata con muchos paralelismos con su propia historia. El hecho que más ruido le hizo a Chopin fue que el protagonista era un príncipe enfermo que vivía al cuidado de su pareja, a quien tiranizaba, algo que lo enfureció, humilló y resintió.

La obra más importante de George Sand, Lucrezia Floriani, fue uno de los detonantes para el quiebre definitivo de su relación con Chopin

Ante el éxito de Sand, sintió que su dolor solo había alimentado la inspiración artística de ella y servido como combustible para su ambición literaria. El retrato del príncipe Karol lo había dejado vulnerable y ridiculizado ante su propio círculo social. Fue en ese entonces que los problemas se profundizaron, pero el detonante fue un hecho doméstico: el compositor decidió apoyar a Solange, la hija de la escritora, en su rebelión para casarse con el escultor Auguste Clésinger, un hombre catorce años mayor. Este gesto de lealtad hacia la joven fue interpretado por Sand como una traición amorosa; cegada por los celos y el orgullo, puso fin en 1847 a una relación de casi una década que ya no tenía retorno.

El adiós definitivo de la autora quedó plasmado en una misiva cargada de reproches, donde redujo sus casi diez años de romance a una “amistad exclusiva” y acusó a Chopin de aliarse con su propia hija. La carta es un testimonio de la ruptura total de su comunicación: “Cuídala, ya que crees que es a ella a quien debes consagrarte (...) Adiós, amigo mío. Cúrate pronto de todos tus males (...) Agradeceré a Dios este extravagante desenlace de nueve años de amistad exclusiva. Dame de vez en cuando noticias tuyas. Es inútil volver sobre todo lo demás”. Pero aquel adiós no fue solo una despedida, sino el inicio de un silencio que él cargaría hasta su muerte, apenas dos años después.

Abrumado por un vacío que era tanto emocional como físico —ya que había perdido el cuidado que Sand representaba—, Frédéric emprendió un extenuante viajó por Inglaterra y Escocia. Aquella travesía terminó por quebrar su ya frágil resistencia y precipitó su final. Antes del fatídico 17 de octubre de 1849, cuando la muerte lo alcanzó a los 39 años, el destino le concedió un último encuentro con George Sand. La autora recordaría aquel instante con amargura al escribir: “En marzo de 1848 volví a verlo por un momento y estreché su mano temblorosa y yerta. Quise hablarle, pero se escapó. A mi vez, podía decir que él ya no me amaba…”.

El corazón de Frédéric Chopin permanece en Varsovia, dentro de un frasco sumergido en coñac en la Iglesia de la Santa Cruz

Se dice que, en sus últimos suspiros, ella intentó verlo, pero la hermana del compositor le prohibió la entrada, por lo que le quedó el sabor amargo de una posible y sicera despedida que nunca fue. Frédéric Chopin murió rodeado de amigos, pero lejos de la mujer que amó. Desde entonces, sus restos descansan en el cementerio de Père Lachaise, en París, pero su último deseo fue un acto de amor a su patria: pidió que su corazón fuera trasladado a Varsovia, para reposar por siempre en su amada Polonia, donde se encuentra hasta el día de hoy en la Iglesia de la Santa Cruz.