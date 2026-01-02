Enero en Netflix: cuáles son los estrenos del mes que no hay que dejar pasar

Un repaso por los nuevos títulos de producción original que llegan a la plataforma streaming

Martín Fernández Cruz

Comienza 2026 y Netflix tiene lista una generosa cantidad de estrenos para disfrutar en uno de los meses más calurosos del año (al menos aquí, en la Argentina). Una esperada serie protagonizada por Nancy Dupláa y Carla Peterson, el prometedor nuevo proyecto de Matt Damon y Ben Affleck, y un impactante thriller psicológico, son algunos de los lanzamientos que llegarán en enero y a los que conviene prestarles mucha atención.

El tiempo de las moscas (primera temporada)

Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro, esta miniserie es el plato fuerte que Netflix preparó para enero. La Manca (Dupláa) e Inés (Peterson) se conocieron en prisión, en donde cumplían sus respectivas condenas. En ese lugar hostil ellas forjaron una amistad y, cuando son puestas en libertad, ambas intentan rehacer sus vidas sin volver a caer en hábitos del pasado. Con ese objetivo es que las dos llevan adelante un negocio dedicado a la fumigación, un trabajo legal que las aleja de una posible vuelta al mundo criminal. Sin embargo, el destino las lleva a una peligrosa situación, cuando una mujer a la que conocen de manera fortuita, les hace una peligrosa oferta. Pero Inés y La Manca intentarán encontrarle una solución a ese conflicto, para intentar salir indemnes en medio de un contexto que cada vez será para complejo.

Dirigida por Benjamín Naishtat y Ana Katz, El tiempo de las moscas es una atractiva propuesta que se impulsa gracias a un guion ágil, y al enorme trabajo interpretativo de Dupláa y Peterson, que componen una dupla de gran química en el marco de un original policial. Junto a ellas, también integran el elenco Valeria Lois, Osqui Guzmán, Carlos Belloso y Diego Cremonesi. Ya disponible.

En fuga (miniserie)

El convenio entre Netflix y el escritor Harlan Coben (que hace pocos meses dio pie al estreno de Atrapados) se traduce en un nuevo proyecto, centrado en la desesperada búsqueda de un padre por su hija. Simon (James Nesbitt) era un hombre de familia que llevaba una vida perfecta, hasta que su hija mayor decide huir del hogar. Angustiado, pero decidido a ponerse manos a la obra, Simon remueve cielo y tierra hasta que finalmente encuentra a la joven, solo para descubrir que ella está atrapada en un espiral de adicciones del que no puede salir. Y todo se complica aún más cuando la adolescente vuelve a desaparecer, momento en el que Simon comprende que si quiere recuperar a su hija, deberá internarse en un peligroso submundo que amenazará con deshumanizarlo a él, y a destruir lo que queda de su familia. En fuga ya se encuentra disponible.

Él y ella (miniserie)

Otro de los platos fuertes del mes en la plataforma es este policial protagonizado por Tessa Thompson y Jon Bernthal. En algún momento, Anna Andrews (Thompson) fue una importante periodista, que de manera intempestiva decidió alejarse del ojo público, para vivir recluida en su hogar. En la vereda opuesta, Jack (Bernthal) no solo es el exmarido de Anna, sino también el detective a cargo de resolver el cruento asesinato de una mujer. A lo largo de los seis episodios que integran este relato, la acción se posará en los puntos de vista de ambos personajes y cómo cada uno de ellos avanza en descubrir qué le pasó a la víctima y el porqué del homicidio. Pero las vueltas de tuerca terminarán por posar las sospechas en la dupla central, y de ese modo ambos deberán demostrar su inocencia, si es que verdaderamente no estuvieron involucrados en el asesinato. Él y ella es un thriller psicológico, basado en el libro homónimo de la escritora inglesa Alice Feeney. Los episodios de esta miniserie estarán disponibles el 8 de enero.

Agatha Christie: las siete esferas (primera temporada)

Tomando como base la novela homónima de Agatha Christie, esta serie traslada al público a la Inglaterra de 1925. En ese período, una fiesta que transcurre en una lujosa casa de campo se convierte en el telón de fondo de una broma muy pesada, que culmina con una inesperada muerte de la que nadie se reconoce como culpable. Indiferente ante el delito ocurrido, una joven muy vivaz llamada llamada Eileen Brent (Mia McKenna) se obsesiona con el caso, al punto de comenzar a investigarlo de manera informal, convencida de que es capaz de encontrar al responsable del crimen. Pero en el mundo de la alta sociedad inglesa, las mentiras encierran a otras mentiras y la detective improvisada tendrá que sortear innumerables peligros, hasta descubrir la verdad.

La miniserie de tres episodios promete llevar a la pantalla chica todos los ingredientes típicos vinculados a la obra de Christie. De esa manera, una ingeniosa investigación y adivinar quién pudo ser el autor material de un homicidio son los elementos que motorizan esta atrapante ficción de tres episodios. Junto con la mencionada Mia McKenna, el elenco de Las siete esferas lo completa Helena Bonham-Carter, Martin Freeman, Edward Bluemel y Nyasha Hatendi. Disponible a partir del 15 de enero.

El botín (largometraje)

Grandes amigos y también socios frecuentes, Matt Damon y Ben Affleck vuelven a colaborar en una película, que esta vez transcurre en un mundo de policías y delincuentes. En El botín, Affleck y Damon componen a un detective y a un teniente respectivamente, quienes durante una investigación terminan por encontrar una importante suma de dinero. Frente a ese descubrimiento, los protagonistas y el equipo de policías que dirigen se sienten inesperadamente tentados a quedarse con esa plata en su poder. Claro que ese dinero tiene a varios delincuentes que creen ser sus dueños y que no se quedarán de brazos cruzados ante la posibilidad de ser robados. Para colmo de males, los miembros del equipo de policías que trabaja para los protagonistas no tardarán en mostrar actitudes de gran avaricia, algo que también presupone una amenaza hasta desde el núcleo interno del grupo. El botín llega a Netflix el 16 de enero.

Bridgerton (temporada 4, parte 1)

Una de las sagas más populares de Netflix regresa con la primera entrega de su cuarto año. Los capítulos iniciales de esta nueva temporada de Bridgerton, hacen foco en Benedict (Luke Thompson), el bon vivant hijo del clan protagónico. Mientras el resto de sus hermanos ya se casó, Benedict se niega a contraer matrimonio, y prefiere aferrarse a su estilo de vivir en el que no tiene ningún tipo de ataduras. Claro que eso podría llegar a cambiar, cuando en un baile de máscaras, él conoce a una misteriosa mujer por la que siente una inmediata fascinación. A partir de ahí, el protagonista se obsesionará con ella y eso lo llevará a un posible cambio de vida, que le exigirá sacrificios que quizá Benedict no esté tan dispuesto a cumplir. Estrena el 29 de enero.