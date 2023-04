escuchar

Noche al Dente, el ciclo conducido por Fer Dente que desembocó en América hace poco más de un mes, se define por su carácter descontracturado, la combinación perfecta entre música y entrevistas y la sensación en el ambiente de que cada celebridad que pasa por el estudio se encuentra en la comodidad de un encuentro con amigos, en donde la charla y los temas de conversación fluyen sin inhibiciones.

Denise Dumas reveló el particular motivo por la que Abel Pintos la hace llorar y se quebró en vivo

Es por eso que, quizás, de vez en cuando las risas dejan lugar a las lágrimas cuando los invitados se animan a sacar a relucir su lado más vulnerable. Así sucedió en la noche del martes cuando Denise Dumas, al realizar un repaso de su vida a través de diversas canciones que marcaron tanto su pasado como su presente, no pudo controlar el llanto al hablar del rol que Abel Pintos tiene en su día a día.

Noche tras noche, Fer Dente le propone a sus invitados que creen un “disco de su vida” en el que deben recopilar canciones que tengan un significado especial. En el caso de Denise Dumas, una de ellas fue “Corazón Hambriento” interpretada por Abel Pintos e India Martínez. Apenas sonaron los primeros acordes, se le llenaron los ojos de lágrimas y, ante la sorpresa del conductor -quien lentamente también se dejó llevar por la emoción-, reveló el por qué de tal reacción.

Denise Dumas junto a Isabella, Francesa y Santino, tres de sus hijos Gerardo Viercovich - LA NACION

Luego de dejar en claro que es muy fanática del intérprete argentino, la ex Bailando por un sueño detalló por qué eligió ese tema en particular. “Tiene que ver con mi momento de ahora, con la maternidad. Yo manejo mucho llevando y trayendo a los chicos, en su momento Santi jugaba al fútbol todos los días en Vélez hasta tarde. Y no sabés lo que me acompañó Abel. A mí y a los chicos”, expresó.

Tras disculparse por llorar por algo que debería ser alegre, dijo: “La maternidad es lo más lindo que me pudo pasar en la vida. Entonces es ese momento mío de compartir con los chicos. Yo escucho a Tini (Stoessel), a Emilia (Mernes) por ellos y ellos escuchan por mí a Abel y aprendieron a amarlo, porque lo amo”.

Denise Dumas y Campi se casaron en el 2006 y tuvieron dos hijos juntos

Denise Dumas tiene cuatro hijos: Isabella y Santino de 20 y 18 años respectivamente, frutos de su relación con el músico Germán Barceló y Emma y Francesca, de 15 y 9 años, las hijas que tuvo con el humorista Martín “Campi” Campilongo, con quien está casada desde el 2006.

Lejos de terminarse, las lágrimas recién comenzaban ya que, en su próxima canción, la actriz recordó a su papá, quien falleció cuando ella tenía 24 años. Luego de que sonara “Garota de Ipanema” de Gal Costa, canción que solía escuchar su padre por las noches mientras pasaban el tiempo juntos comiendo una picada y jugando a las cartas antes de sentarse a cenar, dijo: “Lo extraño todos los días de mi vida”.

Denise Dumas recordó a su papá en Noche al Dente

Conmocionada por el recuerdo, concluyó: “Lo extraño un montón. Hubiera amado que conozca a los chicos y a Martín (Campilongo). Era un gran tipo”.

