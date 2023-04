Aseguran que el hermano de Pampita sufrió una estafa millonaria tras comprar un exclusivo auto

escuchar

A comienzos de abril, la agencia de viajes Turismo Felgueres se ubicó en el centro de la polémica luego de que comenzaran a surgir casos de pasajeros a quienes les vendieron pasajes falsos. Quince días después de que la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue) hiciera la denuncia por la presunta estafa a a 200 pasajeros que compraron tickets para viajar a Turquía y Egipto, el dueño de la empresa, Gerardo Berra, volvió a ser señalado por un acuerdo fraudulento, esta vez vinculado con la venta de un auto a Guillermo Ardohain, hermano de Carolina “Pampita” Ardohain.

Revelaron que el hermano de Pampita Ardohain fue víctima de una estafa

Apenas terminado el fin de semana largo de Semana Santa, la agencia Turismo Felgueres protagonizó decenas de titulares de noticias luego de que múltiples personas denunciaran haber comprado pasajes que terminaron siendo falsos. Aunque la cifra de afectados comenzó siendo baja, con el paso del tiempo fue en aumento y llegó a acumular cientos de casos.

Según Aviabue, el viernes 7 de abril, “un grupo de personas se presentó en los mostradores del aeropuerto y la aerolínea Turkish Airlines les dijo que no los tenían registrados y que no existían esos pasajes que les habían vendido”. Sobre la misma línea y en diálogo con LA NACION, especificaron que Turismo Felgueres les habría dado una fecha de viaje a sus clientes, pero no les habría enviado ningún voucher ni pasaje, indicaron. Ofrecía pasajes a Turquía y Egipto, con 16 noches de hotel y tours incluidos por US$2200, que, según consideró Aviabue, son “valores irreales para el mercado”.

Pampita y su hermano Guillermo instagram @pampitaoficial

15 días más tarde y luego de que el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación le suspendiera la licencia, el dueño de la agencia, el empresario mexicano Gerardo Berra -quien desapareció tras el estallido de la polémica- fue acusado de estafar al hermano de Pampita.

De acuerdo a la versión compartida en Socios del espectáculo (eltrece), Guillermo Ardohain es un aficionado de los automóviles y, tras adquirir un Ferrari en una agencia oficial ubicada en el barrio de Núñez, dio inicio a las negociaciones para comprar el Porsche cero kilómetro de Berra. “Le da 200 mil dólares a cuenta y recibe a cambio un 08 firmado, sin completar, para hacer la transferencia”, detallaron.

El auto que habría comprado Guillermo Ardohain, el hermano de Pampita

Cuando el tío de Blanca, Beltrán, Benicio, Bautista y Ana vio en las noticias el nombre del empresario relacionado a una estafa a cientos de viajeros, se presentó en el registro automotor para dejar asentado que el vehículo estaba a su nombre. No obstante, una vez allí descubrió que el mismo también había sido “vendido” a otro interesado.

“Otra persona que pagó por el mismo auto, también corría a un registro. Este señor había recibido las llaves y el auto”, señaló Rodrigo Lussich, quien está al frente del magazine matutino junto a Adrián Pallares. Asimismo, remarcaron que no solo no se conoce el paradero del dueño de Turismo Felgueres, sino que junto a él también desapareció el auto.

Consultada sobre el tema, la conductora de El Hotel de los Famosos (eltrece) expresó no estar al tanto de lo sucedido a pesar de ser muy unida a su hermano, pero en Socios del espectáculo compartieron que la causa se encuentra en un juzgado y es llevada adelante por el fiscal Edgardo Orfila.

