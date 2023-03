Diego Leuco estuvo de invitado en el programa de Fernando Dente y se animó a cantar en vivo: “No nací con el don”

escuchar

El pasado lunes, Fernando Dente debutó como conductor al pararse al frente de Noche al Dente, el nuevo ciclo de América que mezcla las entrevistas con las presentaciones musicales en vivo, un formato nocturno que supieron protagonizar Jey Mammon y Florencia Peña. A lo largo de los cinco días que le siguieron al gran estreno, el músico contó con la presencia de destacados invitados como Eugenia “la China” Suárez, Paula Chaves y Darío Barassi y, para cerrar su primera exitosa semana, recibió en el estudio a Diego Leuco, quien se animó a entonar algunas populares canciones de Tan Biónica en vivo.

Diego Leuco estuvo de invitado en el programa de Fernando Dente y se animó a cantar en vivo: “Qué difícil esta”

Con una amplia carrera en el mundo del teatro musical, durante la que interpretó roles en grandes éxitos como Mi bella dama, Hairspray, Despertar de primavera, La novicia rebelde, Casi normales y el reciente Kinky Boots, a Fernando Dente le sobran las habilidades necesarias para dominar el escenario. Pero ahora aceptó el desafío de cambiar las tablas por los estudios de televisión y, el lunes 20 de marzo, debutó como conductor en la noche de América.

El viernes, con el tono informal y cómico propio de este tipo de formato, el ganador de ¿Quién es la máscara? (Telefe) recibió la visita de Diego Leuco quien, a pesar de estar más que acostumbrado a las entrevistas, también se atrevió a navegar en terreno desconocido al aceptar cantar en vivo por primera vez.

Fernando Dente, días antes de su debut como conductor en América Rodrigo Nespolo - LA NACION

Así, antes de sentarse en el sillón para someterse a las preguntas del conductor, el periodista se sumó a la banda, no sin antes admitir que estaba algo nervioso. “Entró timidón, pero lo llevé a la banda y en un momento hubo que bajarlo.. ‘Ya está, Diego, ya está'”, bromeó Dente, revelando lo sucedido en el detrás de escena.

A continuación, le preguntó: “¿Vos estudiás canto o algo?”. Con una sonrisa, el entrevistado reconoció: “En lugar de estudiar fonoaudiología, que sería algo útil porque estoy todo el día usando mi garganta, hago algunas clases de canto, pero solo para sacar la voz. Me encanta, pero no he nacido con el don”.

Lollapalooza 2023: Chano anunció el regreso de Tan Biónica Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Dicho eso, ambos se dispusieron a entonar “Noche con amigos”, uno de los clásicos de Intoxicados, estrenado en el 2008 como parte del álbum El Exilio de Las Especies. Aunque los dos aclararon que fue el único tema que habían practicado, Dente invitó al actual conductor de Antes que nadie (Luzu TV) a que interpretaran unas canciones más.

“Voy a contar algo. Hoy presenté a la banda, pero mi director musical es Diega, que es el baterista original de Tan Biónica”, dijo, mientras las cámaras enfocaban a Diego Lichtenstein, quien se encontraba a un costado en el estudio. Y agregó, en referencia a la noticia que dio la banda de su inesperado regreso a menos de diez años de haberse separado: “Diego (Leuco) es muy amigo de Chano y estuvo cuando anunciaron la vuelta”.

Inspirados por esta serie de coincidencias, decidieron rendirle un improvisado homenaje al conjunto musical al cantar “Ciudad Mágica” y “Obsesionario en la mayor”, la primera estrenada en el 2013 en el tracklist de Destinología y, la segunda, en el 2010 como parte de Obsesionario.

