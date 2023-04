Es la niñera de los famosos, tiene un solo requisito y ahorra para pegar el volantazo: “No podía creer cuando me pasó”

escuchar

“Momish Medina, la niñera de los hijos de los famosos, soy”. Así se presenta Norma ante los más de 36 mil seguidores que tiene en Instagram. Ella es la elegida por varias celebridades, como Fabián Vena, Noelia Marzol y Barby Silenzi, para cuidar de sus hijos durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz y, además, ayudar en las tareas de la casa. La mujer misma supo establecer su nombre propio en el mundo del espectáculo y también en las redes sociales. En diálogo con LA NACION recordó la primera experiencia que tuvo Florencia de la V que le abrió camino; su entrañable deseo de quedarse en su Córdoba natal y el gran sueño que está a punto de cumplir.

Norma Medina tiene 38 años y vive en el barrio Villa Esquiú de Córdoba. Desde temprana edad tuvo que salir a buscar trabajo, cuidaba a los hijos de sus vecinos, hasta que le llegó la oportunidad de ayudar en una casa que estaba ubicada al lado de donde se quedaba Florencia de la V en su primera temporada de verano en Carlos Paz. “Ese era mi destino, con ella empecé. Me animé a preguntarle si necesitaba a alguien y me dijo que sí”, le contó a LA NACION. Eso fue hace más de 15 años.

Momish trabajó con Fátima Florez en Carlos Paz Instagram @momish_medina

“Siempre que Flor fue a Carlos Paz, estuve con ella. Aprendí un montón. Ella me presentaba a los famosos como Momish”, recordó. Rápidamente, su nombre comenzó a hacerse eco durante la temporada teatral y el teléfono comenzó a sonar. Desde entonces, trabajó con Ezequiel Cwirkaluk alias “El Polaco” y Silvina Luna -cuando eran pareja- también con Fátima Florez, René Bertrand, Fabián Vena, Noelia Marzol y Barby Silenzi. “La mayoría me quiere llevar a Buenos Aires, pero para mí es otro mundo. Hago los tres meses y vuelvo a mi barrio”, aseguró entre risas.

Momish Medina, la niñera de los hijos de los famosos

Actualmente, Norma se dedica a cuidar a sus sobrinos y durante el verano se instala en Carlos Paz, con los famosos que elija para la temporada, puesto que desde mediados de octubre el teléfono empieza a sonar, y aunque quisiera no tener que hacerlo, se tiene que quedar con una sola familia. “Me tratan muy bien. Con todos, me integro y me integran. Ceno con ellos, charlamos, compartimos mates, pileta y salidas. Soy una más de la familia”, precisó.

Durante dos semanas, Momish Medina cuidó de Elena y Abril, mientras Barby SIlenzi y El Polaco estaban de vacaciones Instgram @momish:medina

Si bien Momish tuvo reiteradas ofertas para mudarse, elige permanecer cerca de su familia en Córdoba. Pero, recientemente El Polaco y Barby Silenzi, le preguntaron si podía quedarse con sus hijas durante las dos semanas que se iban de vacaciones: “Yo encantada. Trabajé con ellos en la temporada y les estoy agradecida. Siempre que sea trabajo yo acepto, pero para irme a Buenos Aires permanentemente no”.

Tras pasar unos días con las niñas, Momish le dedicó a la pareja un afectivo mensaje: “Muchas gracias, Barby y Pola por haber confiado en mí para cuidar de sus niñas. Estos 12 días la pasamos muy bien, las tres con las enanas. Reímos, jugamos, bailamos, cantamos. Gracias por el trabajo, por la confianza y por tratarme tan bien siempre. Soy muy afortunada”. La bailarina, en tanto, se lo agradeció y compartió un video:“Estoy triste porque la tengo que despedir. Me cuidó a las nenas y lloró, pero en Carlos Paz no lo hizo porque sabía que volvía... y ahora va a volver”.

El sentido mensaje de Momish Medina a Barby Silenzi y El Polaco (Foto Instagram @momish_medina)

Durante su estadía en Buenos Aires, Medina conoció a una de sus ídolas, Georgina Barbarossa en los estudios de La peña de Morfi. Fue junto a El Polaco, Silenzi y las niñas, se sacó fotos y vivió una experiencia inolvidable.

Además, pasó a visitar a Noelia Marzol, con quien tiene un vínculo muy especial. Trabajó con ella siete meses, fue niñera de su hijo Donatello y recibió la invitación para irse de vacaciones a México con toda la familia. Esa fue la primera vez que salió del país. También le pidieron que siga con ellos en Buenos Aires.

Momish conoció a Georgina Barbarossa en los estudios de La peña de Morfi Instagram @momish_medina

“Hubiera seguido eternamente, creo que no sé si me asustó, pero fue algo nuevo y me dio miedo. Trabajo tres meses y me vuelvo a Córdoba. Yo soy muy familiera y me agarró el querer irme”, sostuvo respecto a Marzol. Si bien suele replantearse a veces la decisión de no haberse quedado, remarca el gran vínculo que mantienen. Incluso mencionó que, mientras pasaron la temporada juntas, ella empezó a ser reconocida como “la niñera de los hijos de los famosos”.

El sueño de la casa propia y un nuevo proyecto

Si bien Norma disfruta profundamente de la temporada en Carlos Paz y de pasar el resto del año cerca de su familia en Córdoba, también está por hacer realidad uno de sus mayores sueños. “Cuando estuve con Noelia empecé a tomar la iniciativa de hacerme mi casa. Ella me ayudó mucho con eso”, reveló. Con el paso del tiempo juntó el dinero para la obra y logró completar la estructura. En estos últimos meses ahorró lo que le faltaba para el techo, el cual está por construir.

Además del proyecto de su casa, también le gustaría apostar por algo muy distinto al cuidado de los niños: la cocina. Incluso aseguró que sus aptitudes culinarias suelen ser muy requeridas y muchos quieren contratarla por la comida casera que aprendió a hacer de su mamá, desde salsas, hasta empanadas y canelones.

“Quiero tener mi casita para hacer comidas para llevar. En mi barrio hago canelones los fines de semana y con mi mamá hacemos empanadas árabes y criollas”, relató.

Momish Medina, la cordobesa que se convirtió en la "niñera de los hijos de los famosos" y es furor en las redes Instagram @momish_medina

“Jamás se me ocurrió que podía tener mi casa, más por cómo está todo en el país. Pensé que nunca iba a poder llegar. Hay que darle para adelante, siempre andar derechito, hacer las cosas bien como mi madre siempre me inculcó. Ella me crio sola desde chica. Siempre soy la alegre del grupo familiar, la que está ahí para todos. Soy así”.

Pasaron más de 15 años desde que Norma Medina, o “Momish” tuvo ese golpe de suerte que le significó cruzarse con Flor de la V. Con el tiempo, se convirtió en la mujer en la que varias celebridades depositan su entera confianza para cuidar de sus hijos y ayudar con las tareas de la casa. Además, remarcó que mantiene un gran vínculo con las distintas personalidades con las que trabajó y seguramente en unos pocos meses el teléfono sonará con las propuestas para la próxima temporada teatral de Carlos Paz.

Momish Medina tiene 38 años y es reconocida como "la niñera de los hijos de los famosos" Instagram @momish_medina

“No soy solo la niñera. Soy la que está ahí, cuando mirás para un lado y ves que te falta la cartera para salir, soy la que te la alcanza; si vas a la pileta te llevo el bronceador y preparo el mate para tomar. Estoy atenta a todo. Imaginate que te busquen entre tres o cuatro famosos y tenés que elegir a uno. Yo no lo podía creer cuando me pasó”, concluyó.