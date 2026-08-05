Denisse González se grabó frente al espejo durante su internación y dejó un mensaje esperanzador: “Un día a la vez”

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Denisse González fue internada hace una semana luego de que un estudio de rutina que se realizó advirtiera que tenía bajas las plaquetas. Sus seguidores se mantienen al pendiente de su salud y, si bien días atrás advirtió que hubo mejorías, en su última actualización reconoció que los valores estaban lejos de lo deseado y que la situación “viene para un rato más”. Sin embargo, un reciente video que publicó en Instagram reflejó su fortaleza y entereza en medio del difícil momento e incluyó un alentador mensaje.

Denisse González dio detalles sobre cómo sigue su salud (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

La influencer publicó un video en el que se la pudo ver frente al espejo del baño del sanatorio. A pesar de la situación, decidió hacer algo para intentar sentirse mejor. Se bañó, se cambió la ropa, se quitó las cintas con algodones que protegían las áreas donde le inyectaron el suero, se secó el pelo con el secador y se arregló el flequillo, se realizó la rutina de cuidado de la piel con sérum y cremas y se perfumó.

En medio de su difícil momento, la joven decidió levantarse de la cama, bañarse y arreglarse para sentirse mejor (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

La imagen estuvo acompañada por un audio del psicólogo Gabriel Rolón sobre la importancia de dar batalla aun cuando las cosas no salen como uno desea: “Hay que lavarse la cara, vestirse y salir de nuevo a intentar nuevos sueños y a soltar, porque en un momento tenés que dejarte de torturar con el ‘por qué no pude, qué hice mal, cómo es posible que yo no haya conseguido’... ya está”.

Denisse González compartió un reflexivo posteo a una semana de su internación (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

“Día 7. No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama”, expresó Denisse González. “No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez”, sentenció.

Cómo sigue la salud de Denisse González

Días atrás, la exparticipante de Gran Hermano generó preocupación al mostrarse en la camilla de un sanatorio. Explicó que, aunque no sentía un malestar previo, los estudios de rutina que se realizó arrojaron que tenía las plaquetas extremadamente bajas. “Una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3000. Me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa. Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca”, reflexionó e insistió en la importancia de realizarse chequeos anuales.

Denisse González debió quedar internada tras los resultados arrojados en un estudio de rutina que se realizó (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

El lunes, al haberse cumplido una semana de su internación, dio detalles de su evolución y contó que, aunque en un primer momento las plaquetas subieron, volvieron a bajar de 8000 a 6000. “No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo”, expresó a través de sus historias de Instagram. “Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”, agregó. De esta misma manera, destacó el apoyo incondicional de su círculo íntimo, el trabajo del equipo de profesionales que la acompaña y agradeció públicamente los mensajes de cariño y regalos que recibió de sus seguidores.