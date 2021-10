Denuncian a una escuela de Tilcara por el rodaje de la nueva película de Luisana Lopilato

Hacia fines de septiembre de este año comenzó la filmación de la película Pipa en la provincia de Buenos Aires y luego se trasladó a Jujuy y Salta. La película de Netflix continuará la historia del personaje Manuela Pipa Pelari, creado por Florencia Etcheves, que se vio en anteriores propuestas como Perdida en 2018 y La Corazonada en 2020.

💕 VUELVE PIPA 💕 Empezó el rodaje de la nueva película de @lulopilato 🔥 pic.twitter.com/FCC8OrE12F — CheNetflix (@CheNetflix) September 20, 2021

En la tarde de este miércoles se conoció la noticia de que durante el día estuvo en el establecimiento escuela Normal de Tilcara Luisiana Lopilato. Las razones, la filmación de escenas de la película Pipa. Por este motivo, los alumnos no podían salir al baño ni al recreo, por lo que los tutores, que desconocían la situación, indignados realizaron una nota de denuncia.

El comunicado

En la escuela primaria Eduardo Casanova de Tilcara se violan los derechos de niñas y niños

En la jornada de este miércoles 13 de octubre durante el horario escolar del turno tarde (13.30 a 17.30 hs) en presencia de todos los grados tomando clases se llevó adelante la filmación de escenas de la película “Pipa” (Netflix). Durante toda la tarde las niñas y niños fueron retenidos en las aulas, no se les permitió salir al recreo, ni utilizar los sanitarios. Se les prohibió hablar y se les exigió mantener un ambiente de silencio necesario para llevar adelante la filmación. En el marco de una pandemia mundial, donde las infancias no están vacunadas, asisten a la escuela con barbijo, las familias no ingresamos al establecimiento desde marzo del 2020 a la dirección de la escuela le pareció buena idea abrir las puertas para el ingreso de gran cantidad de personal a un espacio público con el único fin de llevar adelante un negocio privado.

Las familias, las maestras de grado y especiales no fuimos consultadas, ni informadas con anterioridad. Se puso en riesgo la seguridad de las infancias, se rompieron todos los protocolos sanitarios, se violaron las disposiciones locales y nacionales del Ministerio de Educación. Se maltrató a las familias que cuestionaron dicho accionar.

Por este motivo denunciamos al equipo directivo de la escuela, al Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy quien dio la autorización para llevar adelante las acciones mencionadas y los hacemos responsables y sujetos de demanda por cualquier violación a la intimidad de las infancias ocurrida. Exigimos además a las autoridades municipales y provinciales que utilicen el ahínco puesto al servicio de este negocio privado en mejorar las paupérrimas condiciones edilicias, de equipamiento, de accesibilidad de las escuelas públicas de nuestro pueblo.

La comunidad de la escuela pública Eduardo Casanova de Tilcara no va a dejar pasar situaciones de abuso y avasallamiento a los derechos de nuestras niñas y niños.

Tilcara, 13 de octubre 2021

Cabe recordar que la película está bajo la dirección de Alejandro Montiel, con guion de Mili Roque Pitt, Alejandro Montiel y Florencia Etcheves.

Estarán en la provincia cerca de dos semanas, ya que incluye locaciones en la Quebrada.

Además de Lopilato, la película está protagonizada por Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari, Paulina García, Malena Narvay, Aquiles Casabella, Benjamín Del Cerro y Santiago Artemis, entre otros.

¿De qué se tratará Pipa?

Su sinopsis oficial es la siguiente: “Manuela Pipa Pelari ya no es la misma. La mujer dura y aguerrida que sobrevivió a su paso por la Policía a fuerza de romper las reglas y guardar secretos oscuros decidió cambiar de vida. Después de abandonar su trabajo como investigadora y dejar en libertad a la tratante Cornelia Villalba, cayó en picada”.

El comunicado del film continúa: “Su tía, Alicia Pelari, la rescata y la lleva a La Quebrada, un pueblo pequeño y sencillo del Norte Argentino en el que vive aislada desde hace años. Hasta que la aparición de un cadáver la arrastra, otra vez, a los lugares de los que creía haber escapado”.

Hasta el momento no se ha confirmado una fecha de estreno, pero se espera para 2022.