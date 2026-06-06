El video del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y el saludo con Martín Migueles

Después de años de peleas y una intensa guerra mediática, Wanda Nara y Mauro Icardi decidieron hacer las paces por el bien de sus hijas, Francesca e Isabella. Durante la tarde del sábado, la mediática decidió llevar a sus hijas al esperado reencuentro con su padre, quien las fue a buscar solo en su camioneta. Al verlo, sus hijas lo abrazaron y comenzaron a subir sus pertenencias para pasar tres semanas junto a él y la China Suárez.

Según se pudo ver en la grabación compartida por la periodista Naira Vecchio en X, Wanda se mostró muy colaborativa y hasta guardó algunos objetos de sus hijas en el baúl de Mauro. Luego, saludó a sus niñas con un beso y se alejó sin intermediar palabra con su ex. Un detalle curioso es que el futbolista aceptó llevarse también a los perros de sus hijas. Los mismos quedarán a su cuidado durante el período que las menores se encuentren con él.

Quien ofició un poco de intermediario fue Martín Migueles, que acompañó a su pareja al encuentro. Si bien Wanda había confirmado hace un mes a la prensa que el vínculo con él estaba terminado, se habrían dado una segunda oportunidad. En el video, antes de que Mauro ponga el auto en marcha, ambos hombres se saludaron con un cordial apretón de manos que fue el broche de oro de la escena.

Martín Migueles habría sido el intermediario entre Wanda Nara y Mauro Icardi al momento de hacer respetar la tenencia compartida por ambas partes (Foto: Redes Sociales)

Rápidamente, este material se viralizó en redes sociales, donde los fanáticos de uno u otro bando se pusieron felices porque, por primera vez, los adultos acataron las órdenes de la Justicia y velaron por la integridad física y emocional de las menores. “Qué raro sin la moncha... Qué lindo para las nenas esa paz entre padres”; “Al fin maduraron y priorizaron las niñas. Falta que el deudor alimentario pague lo que corresponde” y “Ojalá así sigan por el bien de esas niñas”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron al respecto.

Sin embargo, también estuvieron quienes remarcaron que en las imágenes suministradas por la periodista quedaron visibles las caras de Fran e Isi, quienes, por pedido expreso de Wanda, no podían ser más mostradas en redes sociales. Es por eso que, poniendo en duda la obtención de este material, la cuenta de Instagram @gossipeame, llevada adelante por Marcia Frisciotti, panelista de Puro Show (eltrece), expresó: “Ana Rosenfeld (abogada de Wanda) es muy criteriosa. Si manda carta a documento a quien cuenta cómo está la situación judicial con respecto a las nenas, también entiendo que hará lo propio con quien filtre imágenes tan privadas de las menores”.

Sospechan que Wanda Nara fue la que filtró el material a la prensa (Foto: Captura de pantalla de historias de Instagram @gossipeame)

“Excepto que quien las haya generado y filtrado sepamos quién es. Si hay algo que me quedó claro es que Mauro no la puede ni ver a Wanda y que no le quedó otra que darle la mano a un fan jajajaja”, agregó la comunicadora.