Desde España, Santiago Cañada une el jazz con ritmos latinos y bulerías

El trombonista español Santiago Cañada se presenta gratis este sábado, a las 20, en el Parque Centenario. Crédito: Gentileza Santiago Cañada

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2019 • 17:45

"El jazz es con lo que más me identifico", dice el trombonista Santiago Cañada. El músico español, ostenta un frondoso palmarés que incluye colaboraciones con Jorge Drexler, Concha Buika, Caetano Veloso, Joaquín Sabina y Raimundo Amador, entre muchos otros. "Un músico de jazz, hoy día tiene que conocer música cubana, flamenco, música brasileña, tango...porque el jazz abarca todo tipo de fusión. La formación y el haber tocado todo tipo de estilos hasta llegar a mi proyecto personal ha enriquecido cada paso", explica. Y ratifica, a su modo, que más que un género, el jazz es un lenguaje.

Su primer disco como solista, Tromboniselando, que presenta este sábado a las 20 en el Anfiteatro del Parque Centenario, en el marco del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, está impregnado de esa polirritmia, sobrevolada por la inventiva de su estilo y del talentoso personal que lo secunda, y se destaca especialmente el toque flamenco, con el cante de Moisés Hernandez como figura estelar. La referencia a la música de bulerías no es casual, y se inscribe en una larga tradición que cruza el flamenco con la inventiva jazzística, desde las clásicas grabaciones del saxofonista Pedro Iturralde con Paco de Lucía, a mediados de la década del 60. ""Me he criado escuchando tanto en discos como en directo a Pedro Iturralde, que es pionero en ese intercambio cultural entre la música española y el jazz. Jorge Pardo con su disco 10 de Paco, entre otros . El saxofonista Antonio Mesa es otros de los referentes para todos del jazz flamenco. Mi proyecto viene de estos referentes aportando mi visión y el trombón como protagonista", asegura.

Tromboniselando incluye la participación del legendario Jerry González, pionero del jazz latino. De orígen boricua, nació en Nueva York y se instaló en Madrid a comienzos del nuevo milenio, como consecuencia del éxito del film Calle 54, de Fernando Trueba, y que falleció trágicamente el año pasado, a causa de un incendio. "Desde su llegada a España, Jerry se transformó en un referente y una revolución en el panorama musical. Se enriquecieron todas las vías desde el jazz ,el latin jazz y el flamenco. Siempre estuve cerca de él hasta que acabe tocando en los últimos años a su lado. Ha sido como un padre musical para mi. La pérdida ha sido enorme para todos", relata.

Cañada define al panorama del jazz español como una mixtura de culturas: "Hay muy buenos músicos y proyectos que vienen muy interesantes con mucho nivel. Como casi en cualquier lugar la Economía no acompaña a esta música. Hacen falta muchos más músicos de todos lados que es lo que siempre levanta el nivel de un país."

Su llegada al trombón fue bastante azarosa. Miembro de una familia de músicos, empezó a tocar el piano y el violín a los 8 años. Pero no era un buen estudiante y nunca pasó una prueba, así que empezó a tocar el piano. En la adolescencia, quiso cambiarse al saxo, con la intención de emular a John Coltrane y, Sonny Rollins, pero como no había plaza en el conservatorio y una bedel le habló del trombón."Conocí al profesor me dejó un disco de J. J. Jhonson y así empezó mi enamoramiento a este instrumento".

El romance ha sido fructífero y Cañada enumera a varios de sus trombonistas favoritos: Steve Turre, Frank Rossolino, Jack Teagarden, Papo Vázquez , Adrián Mears , Norman Hogue y Wyclif Gordon.

"Haciendo referencia a mi vida profesional cada gira me llevó a diferentes países donde siempre, a pesar del poco tiempo libre que te deja el calendario, pude compartir con músicos de cada país en la búsqueda lo más tradicional de, lo más puro. Soy muy afortunado al poder haberme nutrido de tantas culturas y folclore, algo que sigo buscando en cada viaje."

En esta oportunidad, Cañada estará acompañado por Jorge "Jato" Cerrato en bajo, Leonel Duck en piano, Nacho Álvarez en percursión, Quintino Cinalli en batería y Antonio Manzano en voz.

Así suena Santiago Cañada: