escuchar

Historias sobre mujeres contadas por mujeres, problemáticas juveniles y miradas sobre la multiculturalidad sobresalen en la programación 2023 del Festival de Cine Alemán, que siempre para esta época del año ofrece la única posibilidad de descubrir y conocer en Buenos Aires la actualidad de una vasta producción artística que de otra manera no encontraría lugar para ser apreciada en pantalla grande.

Algunos de los títulos que se exhibirán a partir de hoy y hasta el miércoles 13 en el complejo Cinépolis Recoleta ya tienen asegurado el estreno comercial en la Argentina para las próximas semanas y meses, pero la mayoría de ellos estarán disponibles por única vez durante esta semana. Nuevamente, la muestra (que cumple este año sus 23 ediciones consecutivas, siempre dirigida por Gustav Wilhelmi) ofrecerá un panorama amplio y completo de la producción más reciente del cine germano. De las novedades más destacadas de esta pantalla tal vez la única que no está incluida aquí es Das Lehrezimmer (The Teachers’ Lounge), del berlinés Ilker Çatak, presentada este año en la Berlinale y rerecientemente elegida para representar oficialmente a Alemania en la carrera por el Oscar 2023.

Pero esa ausencia se compensa largamente con la película elegida para la apertura de la muestra, también estrenada en Berlín 2023 y coronada con el Gran Premio del Jurado. Es Cielo rojo (Rotten Hummel) de Christian Petzold, el director de Barbara, Ave Fénix, Undine y Transit, uno de los autores del cine europeo más importantes de las últimas dos décadas.

Thomas Schubert y Paula Beer en Cielo rojo, de Christian Petzold, película de apertura de la muestra FCA 2023

El propio Petzold reveló que en su nueva película se propuso llevar los temas centrales de Sueño de una noche de verano, de Shakespeare, al bosque, el lugar al que todos los alemanes van cuando tienen que resolver algún problema, al tiempo de vacaciones veraniegas junto al mar Báltico y al drama de los incendios forestales. La trama comienza como una comedia de enredos alrededor del bloqueo creativo de un escritor (personificado por Thomas Schubert) y luego adopta un giro mucho más dramático. Paula Beer, el rostro más destacado de las nuevas generaciones de intérpretes alemanes, encabeza el elenco. Funciones: sábado 9, a las 19; lunes 11, a las 14, y miércoles 13, a las 21.30.

Una historia con sabor local

Esta vez, la programación del festival incluye una película coproducida entre la Argentina y Alemania y filmada en nuestro país: Chau, Buenos Aires, dirigida por Germán Kral, realizador porteño radicado en Munich, de quien conocimos hace unos años el largometraje documental Un tango más, dedicado a contar la vida y la obra de Juan Carlos Copes y María Nieves.

En Chau, Buenos Aires, Kral vuelve al tango, pero en un relato de ficción contemporáneo, ambientado en vísperas de la crisis de 2001, cuyo personaje central es un bandoneonista (interpretado por Diego Cremonesi), tiene todo planeado para dejar la Argentina y empezar una nueva vida en Alemania, hasta que una serie de complicaciones propias de la realidad de ese momento harán cada vez más difícil el cumplimiento de ese anhelo. Marina Bellati, Mario Alarcón, Carlos Portaluppi, Rafael Spregelburd y Manuel Vicente completan el elenco de esta tragicomedia. Funciones: viernes 8, a las 21.30, y martes 12, a las 19.

Diego Cremonesi es el protagonista de Chau, Buenos Aires, coproducción germano-argentina que se estrena en el Festival de Cine Alemán. Detrás, Carlos Portaluppi, Rafael Spregelburd y Manuel Vicente FCA 2023

Tanto Cielo rojo como Chau, Buenos Aires tienen confirmados sus respectivos estrenos en los cines luego del festival. La película de Petzold está programada para llegar a los cines en lo inmediato, el jueves 14 de este mes. Y el estreno de Chau, Buenos Aires se anuncia para comienzos de diciembre.

En noviembre también estará en salas Lo que no vemos (Im totel Winkel), de la directora kurdo-alemana Ayse Polat, un relato sobre historias cruzadas que tiene como marco escenográfico la filmación en territorio turco de un documental sobre una mujer y la memoria de su hijo desaparecido. Funciones: sábado 19, las 21.30; domingo 10, a las 14, y miércoles 13, a las 19.

Otro de los títulos destacados de la muestra de cine alemán de este año recupera la figura de la emperatriz Elizabeth de Austria, conocida por todos como Sissi, que en los últimos tiempos recuperó la atención del cine gracias a la repercusión de la película Corsage, estrenada hace muy poco en los cines. Sissi y yo (Sisi & Ich), de Frauke Finsterlwalder, narra el encuentro en Grecia entre la emperatriz y una mujer de la nobleza (interpretada por Sandra Hüller, la gran protagonista de Toni Erdmann), cuando las dos viven lejos de las responsabilidades de sus cargos y títulos, pero no pueden escapar de sus respectivos destinos. Funciones: domingo 10, a las 21.30, y miércoles 13, a las 14.

Orphea enamorada, un musical con toques surrealistas

El programa se completa con Orphea enamorada (Orphea in Love), de Alex Ranisch, un relato musical y romántico con toques surrealistas; Una en un millón (One in a Million), de Joya Thome, crónica del encuentro virtual entre una youtuber y una de sus seguidoras; Vamos a la playa, de Bettina Blümner, sobre un grupo juvenil que viaja a Cuba en busca de un familiar desaparecido, y dos títulos cercanos al género fantástico: Más allá de mi piel, de Alex Shaad, y Franky Five Star, de Birgit Möeller, sobre la primera experiencia amorosa de una chica con personalidades múltiples. La película familiar de este año será Alfons Zitterbacke ¡Por fin de excursión!, de Mark Schilchter, basada en las aventuras de un popular personaje infantil creado en los años 50 en Alemania Oriental.

Temas CineCineAlemania