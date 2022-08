Wanda Nara: las empleadas domésticas de Uruguay le pidieron a Lacalle Pou que la declare persona no grata: “No se puede permitir el maltrato”

Una nueva polémica en torno a la figura de Wanda Nara comienza a surgir. A principios de este mes, salió a la luz el testimonio de la hija de una exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi, que acusaba a la pareja de falta de pago, de hacer trabajar a su madre sin horarios ni descanso, y de dejarla en la calles de Italia sin pasaje de regreso.

Este relato se sumó al de Carmen Cisnero, la trabajadora uruguaya del matrimonio que reveló que no le pagaron lo que correspondía y que quedó varada en la casa de campo de la familia sin comida y sin pasaje de vuelta a su país. Ahora, el gremio de empleadas domésticas de Uruguay le pidió al gobierno, liderado por Luis Lacalle Pou, que declare persona no grata a la empresaria.

“Mi mamá, en todos esos dos meses, no salía, porque no sabía cuáles iban a ser sus feriados, sus días de descanso. No sabía cuánto iba a cobrar. Mi mamá no tenía cobertura médica y no tenía contrato. No sabe hablar francés y tampoco tenía plata. Lo único que le pagaron fue el pasaje de ida”, describió la joven, en un audio que filtró a la periodista Marcela Tauro, de Intrusos en el Espectáculo.

Según relató, el vínculo con la trabajadora, contratada en 2021, se rompió cuando Nara le exigió que espiara al jugador de fútbol.

El periodista Juan Etchegoyen compartió el escrito de las empleadas domésticas uruguayas. Twitter: Juan Etchegoyen

Las empleadas domésticas del país vecino, que criticaron la actitud de la pareja hacia Carmen, aumentaron su rechazo hacia la empresaria cuando se dio a conocer la situación similar de otra exempleada. Así lo reveló el periodista de Radio Mitre, Juan Etchegoyen, en su programa Mitre Live, donde hizo público un audio que recibió del colectivo.

“Hay una gran indignación entre nuestros compañeros al ver el maltrato de Wanda Nara hacia Carmen. Ella hace alarde de toda la plata que tiene y de sus negocios, pero no paga. Mediante una carta que enviamos, queremos que Carmen sienta nuestro apoyo. Somos del barrio El Cerro de Montevideo”, advirtió Rosa Fuentes, miembro del colectivo.

Persona no grata

El escrito, que compartió el periodista en su cuenta de Twitter, relata: “A raíz de los hechos de público conocimiento, las trabajadoras domésticas uruguayas queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Wanda Nara. Esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo. Vimos a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente, y cuenta con todo nuestro apoyo”.

Tras la denuncia, Wanda Nara publicó fotos y videos de su empleada en los viajes familiares

Las mujeres le hicieron un pedido especial al presidente de Uruguay, quien justamente hace poco se mostró receptivo a los reclamos de una manifestante durante un acto.

“Estimado sr. presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou: Exigimos que la señora Nara sea persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera. Queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”.

“Insistiremos con nuestro pedido y convocamos a compañeros y compañeras de todo el país para que nuestra lucha tome fuerza. Por último, queremos también extender el repudio hacia Mauro Icardi, pareja de la señora Nara, que también le incluyen las mismas palabras expresadas sobre su esposa hacia él”, concluyeron.